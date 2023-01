Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: ventesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della ventesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Altro giro, altra corsa e nuovo turno del campionato italiano di Serie A alle porte. L’Inter andrà in trasferta in casa della Cremonese, mentre la Juventus riceverà allo Stadium il Monza.

Milan che ospita il Sassuolo a San Siro e il big match della domenica è senza dubbio il derby del sole fra il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di Josè Mourinho.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della ventesima giornata di Serie A

Bologna-Spezia venerdì ore 18.30

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Ferguson, Moro, Soriano; Zirkzee.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Gyasi.

TOP: Ferguson è in buona forma. Bene Agudeo

FLOP: Reca non ci ispira stavolta

RISCHIATUTTO: Occhio ai calci piazzati di Lykogiannis



Lecce-Salernitana venerdì ore 20.45

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Troost-Ekong, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

TOP: Banda e Strefezza possono fare male. Candreva ha i guizzi giusti

FLOP: Troost-Ekong ha bisogno di ambientarsi

RISCHIATUTTO: Baschirotto può regalare bonus

Empoli-Torino sabato ore 15

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

TOP: Baldanzi cerca continuità. Miranchuk sta bene

FLOP: Satriano non ha il gol facile in questo momento

RISCHIATUTTO: Vojvoda può pescare un assist

Cremonese-Inter sabato ore 18

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Meité, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

TOP: Okereke ha già segnato all’Inter. Dzeko è il re delle trasferte

FLOP: Chiriches potrebbe andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Dimarco è a caccia di +1 e +3

Atalanta-Sampdoria sabato ore 20.45

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Montevago, Lammers.

TOP: Lookman deve essere schierato. Lammers per il gol dell’ex

FLOP: Amione ha il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Scalvini sta bene

MILAN-SASSUOLO domenica ore 12:30

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté.

TOP: Rilanciate Leao e Giroud! Berardi e Frattesi possono portare bonus

FLOP: Toljan da evitare assolutamente

RISCHIATUTTO: Rebic che sorprende quando meno te lo aspetti

JUVENTUS-MONZA domenica ore 15:00

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

TOP: Di Maria sta bene, sì a Chiesa e Ciurria

FLOP: Marlon rischia grosso

RISCHIATUTTO: Augusto può sorprendere ancora

LAZIO-FIORENTINA domenica ore 18:00

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Barak, Kouamé; Jovic.

TOP: Anderson non si discute più! Ci piacciono Zaccagni e Barak

FLOP: Duncan non porta bonus

RISCHIATUTTO: Biraghi per stupire

NAPOLI-ROMA domenica ore 20:45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

TOP: Osimhen si mette sempre così come Dybala e Kvaratskhelia

FLOP: Mancini può andare in affanno

RISCHIATUTTO: Prova a rilanciare Pellegrini

UDINESE-VERONA lunedì ore 20:45

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric.

TOP: Lazovic-Beto per i bonus pesanti! Ok Udogie e Doig

FLOP: meglio evitare Ceccherini

RISCHIATUTTO: Lovric per un +3 inatteso