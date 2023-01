L’agente di Smalling rompe il silenzio: c’è l’annuncio

Chris Smalling è in scadenza di contratto con la Roma e piace all’Inter: arriva l’annuncio dell’agente

Non c’è soltanto l’affare Zaniolo a tenere banco nel mercato della Roma. Come raccontato da Calciomercato.it, per il 23enne c’è l’offerta del Bournemouth che ha trovato la società giallorossa interessata, ma la destinazione non convince in pieno il calciatore. Dopo i contatti di oggi, Zaniolo si è preso qualche ora di tempo per riflettere e domani darà la sua risposta definitiva al club inglese.

Altro nome al centro delle indiscrezioni di mercato per la società giallorossa è quello di Chris Smalling. Situazione in questo caso riferita alla prossima estate, quando il contratto del difensore inglese scadrà. Una situazione che ha ovviamente attirato l’interesse di diverse società. In particolare l’Inter si è messa sulle tracce dell’ex Manchester United. I nerazzurri a fine stagione (se non già a gennaio) perderanno Skriniar e vanno alla ricerca di rinforzi importanti per il reparto arretrato. Smalling potrebbe rappresentare un profilo ideale, anche per la sua situazione contrattuale.

Il 33enne ha esperienza importante a livello internazionale e conosce già bene la Serie A, due aspetti importanti per la società nerazzurra. Prenderlo però non sarà facile, anche perché la stessa Roma ha intenzione di provare a trattenerlo. Da questo punto di vista si registrano anche le dichiarazioni del procuratore del calciatore, James Featherstone, che prova a fare un po’ di chiarezza sulle voci degli ultimi giorni.

Calciomercato Roma e Inter, l’agente di Smalling fa chiarezza

L’agente di Chris Smalling ha rilasciato una dichiarazione, riportata da Fabrizio Romano, in cui spiega che la trattativa con la Roma è ancora in corso.

Featherstone, infatti, ha dichiarato: “Il futuro di Chris non è un qualcosa che va in scena al Teatro dell’Opera di Roma. Come accade lì, il pubblico non interagisce con gli artisti. Noi continuiamo a dialogare con la Roma“. L’agente ha poi aggiunto: “Dopo essere stato il migliore in campo nella finale per il primo trofeo vinto dalla Roma in 61 anni, Chris è concentrato nel conseguire ancora altri successi in questa stagione”.