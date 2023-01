Fallite le visite mediche: salta il colpo in attacco

Il mercato di gennaio sta arrivando nella sua fase conclusiva. C’è attesa per gli ultimi colpi tra accordi, visite ed eventuali firme. A tal proposito in Francia c’è un affare saltato proprio al fotofinish

Ci stiamo avvicinando al tramonto della sessione invernale di calciomercato con gli ultimi colpi da perfezionare per affrontare al meglio la seconda e decisiva parte di stagione. In Serie A i movimenti sono stati per ora limitati, mentre all’estero più di qualcosa è accaduto.

I trasferimenti più onerosi, come spesso capita, sono arrivati dalla Premier League, campionato che muove fior fior di milioni di euro e che catalizza su di se l’attenzione dei fan. In Ligue 1, al di fuori del PSG da cui ci si aspetta sempre molto, è il Lorient che ha provato a concludere un colpo da circa 10 milioni di euro totali proprio in questo rush finale di calciomercato. Nonostante l’interesse di altri club europei, soprattutto in Premier League, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng sembrava indirizzato alla società arancio-nera ed in uscita dal Marsiglia. Il Lorient e l’OM avevano raggiunto un accordo totale per questo trasferimento da circa 8 milioni di euro, più 2 milioni di bonus. L’affare però, nonostante fosse ormai agli sgoccioli, ha subito una svolta completamente inaspettata.

Calciomercato, Bamba Dieng torna al Marsiglia: non ha superato le visite mediche

Bamba Dieng sembrava ormai in procinto di vestire la maglia del Lorient, che al momento è settimo in classifica, e ha tutta l’intenzione di stupire provando a strappare un piazzamento europeo in vista della seconda metà di stagione.

A dispetto di un accordo trovato, secondo quanto evidenziato dal giornalista Saber Desfarges Bamba Dieng ha fallito le visite mediche al Lorient e sta tornando al Marsiglia. Trasferimento quindi saltato quello dell’attaccante classe 2002 che in stagione ha raccolto finora appena due reti, una delle quali in Ligue 1 e l’altra in coppa di Francia.