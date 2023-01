Accordo per Malo Gusto, Juve KO: la formula del trasferimento

Calciomercato Juventus, hanno trovato l’accordo per Malo Gusto: telenovela finita, i dettagli del via libera.

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. La Juventus, alle prese con le ben note vicende extra-campo, spera di capitalizzare quelle occasioni che potrebbero presentarsi a stretto giro di posta.

In casa Juve sarà importante perfezionare quelle cessioni dalle quali riuscire a ricavare un discreto tesoretto. Sotto questo punto di vista l’affare più caldo resta sempre quello legato a Mckennie: la distanza con il Leeds si sta assottigliando in modo sempre più concreto, al punto che nelle ultime ore sono stati compiuti passi in avanti importanti. I soldi ricavati dall’addio del texano potrebbero essere re-investiti per l’acquisto di un terzino destro con cui implementare la batteria di esterni a disposizione di Max Allegri. Il condizionale è d’obbligo, visto che per i molti profili attenzionati dalla Juventus la concorrenza è piuttosto folta. Interessanti indiscrezioni, a tal fine, trapelano dalla Francia.

Calciomercato Juventus, il Chelsea brucia tutti: accordo per Malo Gusto

Uno dei nomi circolati con maggiore frequenza in orbita Juve era quello di Malo Gusto. Il terzino del Lione aveva calamitato l’interesse di molte big in giro per l’Europa a suon di prestazioni esaltanti che e avevano fatto lievitare la valutazione. Secondo quanto riferito da RMC Sport il Chelsea avrebbe battuto la concorrenza, trovando l’accordo totale con il Lione per il trasferimento del terzino destro in quel di Londra. L’affare è stato imbastito a titolo definitivo, con Malo Gusto che resterà al Lione fino al termine della stagione prima di trasferirsi in Premier League.

Non sono state ancora svelate le cifre dell’affare, per cui saranno necessari presumibilmente i comunicati ufficiali. Tuttavia è difficile che il Lione sia entrato nell’ordine di idee di cedere Malo Gusto per una cifra inferiore a quei 30 milioni di euro a cui molto spesso si era fatto riferimento. A questo punto la Juventus dovrà orientare altrove le proprie attenzioni per puntellare la corsia destra, con le opzioni Maehle e Fresneda ancora in piedi.