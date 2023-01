“Zhang vuole venderlo”: l’annuncio che scuote il mercato Inter

“Marotta e Ausilio avrebbero accettato prima e anche adesso”, ha detto l’agente nella diretta di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play

In casa Inter tiene sempre banco la spinosa situazione legata a Skriniar. La rottura col giocatore e l’agente Sistici ormai è totale dopo il rinnovo rifiutato e le dichiarazioni rilasciate dallo stesso procuratore nel corso del match con l’Empoli di lunedì sera. I nerazzurri hanno aperto uno spiraglio alla cessione dello slovacco in questi ultimissimi giorni di calciomercato, ma il PSG non sarebbe propenso a soddisfare le richieste (20/25 milioni) considerato che può prendere il calciatore a zero fra solo cinque mesi. A proposito di Skriniar e dell’errore commesso in estate, il mirino è puntato su Zhang.

Il presidente dell’Inter è criticato aspramente da una parte dei tifosi interisti, nonché da Sabatino Durante. Intervenuto in diretta a Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, il noto agente e intermediario ha detto chiaramente che “10/15 milioni per un giocatore che va via a zero sono meglio di niente. Marotta e Ausilio avrebbero accettato prima (sui 60 milioni in estate, ndr) e anche adesso. Il problema è che arriva Zhang e dice ‘no, ne voglio 20’. Invece se adesso ti danno 10 glielo devi dare subito”.

Durante a Tv Play: “Zhang spera di vendere Dumfries”

Mirino su Zhang anche per quanto riguarda il ‘caso’ Dumfries: “Il presidente spera di poterlo vendere – dichiara Durante a Tv Play – l’Inter deve in qualche modo fare mercato”.

Tornando su Skriniar, l’agente spara a zero: “Mi meraviglio che si debba parlare tanto di un giocatore che non è Samuel. Perché perdere tempo con Skriniar? E’ un buon giocatore. Il problema, ripeto, è stato non accettare i 50/60 milioni quest’estate. Ora non è più tranquillo, anche se il problema dell’Inter non è lui. Manca concentrazione contro squadre non di pari livello – evidenzia in conclusione Durante criticando Inzaghi – da questo punto di vista l’allenatore qualche colpa ce l’ha”.