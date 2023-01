Altra tegola per Ancelotti: lesione muscolare e forfait prima del 45′

Il Real Madrid deve fare i conti con un infortunio importante prima del 45esimo minuto. Carlo Ancelotti è costretto alla sostituzione

Il calendario per i club è congestionato un po’ ovunque dopo il Mondiale in Qatar che ha rubato la scena e visto trionfare l’Argentina di Lionel Messi.

Questa settimana in Spagna va in scena la Copa del Rey che già ai quarti di finale regala emozioni e sfide pesanti. Stasera, infatti, si gioca il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid e solo una delle due big potrà accedere alla fase successiva della competizione. Il momento non è facilissimo, però, per Carlo Ancelotti. Non tanto per la forza dei suoi che è fuori da ogni dubbio, ma per gli infortuni che costringono il tecnico italiano a delle defezioni importanti. Alaba, Lucas e Carvajal, infatti, sono già ai box e proprio durante la super sfida contro i Colchoneros, l’ex Milan, Juventus e Napoli ha dovuto assorbire un altro ko di livello.

Ancelotti costretto al cambio al 44esimo: lesione muscolare per Mendy

Al 44esimo del derby di coppa, infatti, Ferland Mendy è caduto a terra mostrando sul viso una smorfia di dolore, toccandosi la parte posteriore della gamba sinistra. Dovrebbe trattarsi di una nuova lesione muscolare.

Ancelotti non ha potuto far altro se non operare la sostituzione, anche se ci sono voluti due minuti circa perché la palla uscisse e potesse davvero concretizzarsi. Al posto di Mendy è stato scelto immediatamente Ceballos. Ora la situazione non è affatto facile per le Merengues in difesa e la partita contro l’Atletico Madrid si era messa male già dopo pochi minuti quando Alvaro Morata aveva sbloccato l’incontro. In realtà, nonostante l’infortunio del terzino, al 79esimo è arrivato il pareggio di Rodrygo e ora le due squadre sono ai tempi supplementari.