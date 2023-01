La Juventus può ancora sperare: l’annuncio del presidente

Il presidente rompe gli indugi e fa un annuncio importante: la Juventus può ancora sperare

Anche la Premier League deve arrendersi o almeno rimandare il colpo. L’intervento del presidente chiude alle speranze del Chelsea e lascia in gioco ancora la Juventus.

Si parla dei ‘Blues’, veri dominatori del calciomercato invernale: a Londra sono arrivati Joao Felix in prestito, Biadashile e Mudryk, ma il club non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il nome, in orbita anche della Juventus, è quello di Malo Gusto. Diciannove anni, terzino destro capace di giocare anche al centro, il calciatore franco-portoghese è una delle sorprese del Lione targato Blanc. Quindici apparizioni e un assist sono bastate per far accendere i riflettori sul suo conto con il Chelsea che è pronto a portarlo in Premier League già nel mercato di gennaio per accontentare Potter che chiede anche un terzino destro. Una speranza che si scontra con le parole del presidente Aulas.

Calciomercato Juventus, Malo Gusto: l’annuncio di Aulas

Jean-Michel Aulas ha utilizzato Twitter per spiegare che il 19enne non lascerà Lione prima della fine della stagione: una tempistica che potrebbe tenere in gioco anche la Juventus, ora impegnata nelle ben note vicende giudiziarie. Il numero uno del club francese ha confermato la trattativa con il Rennes per Karl Toko Ekambi ed ha aggiunto: “Specifico che Malo, una grande speranza per l’OL, continuerà a giocare con il Lione almeno fino a giugno 2023”.

Parole sembrano mettere una pietra tombale sul trasferimento a gennaio di Malo Gusto anche se c’è da considerare un’altra visione di queste parole. Aulas, infatti, potrebbe anche aver voluto specificare che il terzino resterà a Lione ma non che non sarà ceduto. L’ipotesi in questo caso è che il Chelsea (o anche un altro club) possa acquistare ora il giovane esterno franco-portoghese, ma lasciarlo alla corte di Blanc fino al termine della stagione. In questo modo i ‘Blues’ si assicurerebbero il calciatore per la prossima stagione e la società transalpina avrebbe l’opportunità di sfruttarlo ancora nella seconda parte di questa annata. La Juventus, per ora, è ancora in corsa.