Allegri direttore tecnico, ecco il nuovo allenatore della Juve

L’allenatore toscano potrebbe rinnovare il suo contratto con i bianconeri cambiando però il suo ruolo all’interno del club

Si respira aria di cambiamento da qualche settimana in casa Juventus. Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio d’Amministrazione, il club bianconero ha iniziato anche a lavorare per rinforzare il progetto tecnico della squadra in vista del futuro, a partire da un possibile cambio in panchina.

A tal proposito, negli ultimi giorni si è discusso di una probabile rivoluzione che vedrebbe protagonista Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano è particolarmente legato all’ambiento juventino e potrebbe legare il suo futuro a quello della società anche in un ruolo diverso da quello ricoperto negli ultimi anni. Nello specifico, Allegri potrebbe essere nominato come direttore tecnico all’interno del nuovo organigramma societario.

Qualora l’allenatore dovesse realmente rivedere il suo contratto in scadenza nel giugno 2025 con la Juventus e decidere di accettare una posizione diversa, a quel punto spetterebbe proprio al toscano indirizzare la scelta del nuovo allenatore in panchina. Negli ultimi tempi, a tal proposito, sono stati accostati diversi tecnici come possibili successori alla guida della formazione juventina: da profili più esperti e consolidati, a nomi giovani che invece potrebbero creare una spaccatura con il passato.

Calciomercato Juventus, Allegri direttore tecnico: la scelta sul nuovo allenatore

Nel sondaggio di questa mattina su Calciomercato.it, è stato chiesto ai tifosi juventini quale allenatore potrebbe prendere il posto di Allegri in panchina.

Il più votato nel sondaggio lanciato su Twitter è stato il tecnico del Monza, Raffaele Palladino. Il giovane allenatore, chiamato a stagione in corso a rimpiazzare Giovanni Stroppa, ha sorpreso tutti per lo straordinario rendimento da esordiente alla guida di una prima squadra. Il suo nome ha raccolto il 39,5% delle preferenze dei tifosi bianconeri.

Al secondo posto, invece, è stato scelto al 37,2% il nome di Gennaro Gattuso, attualmente legato al Valencia. Non scaldano invece due altri giovani tecnici come Andrea Sottil dell’Udinese terzo al 15,1% e Van Bommel all’8,1%. L’ex centrocampista olandese, oggi allenatore dell’Anversa in Belgio, è legato da un ottimo rapporto con Max Allegri instaurato ai tempi del Milan.