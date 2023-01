Doppio ‘colpo’ per Inzaghi: Marotta accelera e chiude

L’Ad nerazzurro scottato dalla vicenda Skriniar e il club di Zhang sprinta verso l’accordo. Ecco tutti i dettagli

Mai più ‘casi’ Skriniar è il diktat che si sono autoimposti in casa Inter dopo quanto accaduto con lo slovacco. Niente rinnovo e addio a zero di un calciatore che si poteva cedere in estate per circa 60 milioni bonus inclusi. Così Marotta e Ausilio hanno deciso di accelerare fronte rinnovi: si attendono novità per quello di Bastoni, in scadenza nel 2024.

Il centrale è assistito da Tullio Tinti, lo stesso di Inzaghi e Matteo Darmian. Ecco, appunto: per il jolly scuola Milan, come scritto da Calciomercato.it lo scorso 7 gennaio, i giochi sono fatti.

Manca in sostanza solo l’ufficialità del suo rinnovo fino a giugno 2024 con opzione per un’altra stagione. Stipendio sui 2,5 milioni, con la possibilità per il club di Zhang di poter contare sempre sui benefici del decreto crescita.

Darmian è il titolare della fascia destra interista da quando è iniziato il nuovo anno. Il classe ’89 ha sfruttato al massimo i problemi fisici e lo scarso rendimento di Dumfries, scelto dall’Inter per far cassa, assicurandosi un posto fisso nell’undici titolare di Inzaghi, suo grande estimatore come lo era Antonio Conte.

Calciomercato Inter, trattativa avanzata per rinnovo Calhanoglu

A proposito di posto fisso, è quello che in pratica ha Calhanoglu da quando ha firmato con l’Inter un anno e mezzo fa, dopo l’addio a zero al Milan e l’incidente accorso a Eriksen ad Euro 2020.

L’Inter sta per blindare anche il turco, contrattualmente legato fino a giugno 2024 seppur nell’accordo sarebbe presente un’opzione rinnovo per un’ulteriore stagione.

La trattativa col suo agente non è chiusa, ma gli ultimi contatti sono stati positivi. Insomma c’è la volontà di entrambe le parti, anche se ancora qualche passo va fatto per arrivare alla fumata bianca.