Sei mesi per convincere, l’Inter sfrutta l’occasione Morata

Alvaro Morata potrebbe lasciare l’Atletico Madrid e l’Inter è pronta a sfruttare l’occasione: l’ex Juventus in nerazzurri

Napoli battuto, Supercoppa vinta, eppure gennaio per l’Inter è comunque un mese non proprio positivo. Colpa dei cinque punti persi contro Monza e Empoli che hanno spinto la formazione di Inzaghi a -13 punti dal primo posto.

Una situazione particolarmente complicata, frutto anche delle difficoltà che la squadra nerazzurra sta vivendo in alcuni suoi uomini chiave. Con Dumfries non ancora al meglio e ‘distratto’ dalle voci di mercato, Skriniar pronto a salutare e Lukaku che vive una stagione decisamente sfortunata, all’Inter non se la passano certo bene. Proprio il belga dovrà dimostrare nei prossimi cinque mesi di meritare la conferma, ad oggi tutt’altro che sicura. Il Chelsea potrebbe anche aprire ad un ulteriore anno di prestito, ma tocca ai nerazzurri capire se realmente il 29enne possa tornare ad essere quello dello scudetto.

Restando in attacco c’è anche da valutare la situazione di Dzeko: il bosniaco è stato nelle ultime uscite, l’uomo al quale la squadra si è aggrappata, ma il contratto alla voce scadenza recita 30 giugno 2023. Le parti lavorano al rinnovo e il prolungamento dovrebbe arrivare, ma ad ogni modo un nuovo attaccante – soprattutto se non dovesse rimanere Lukaku – servirebbe. E questo porta ad Alvaro Morata.

Calciomercato Inter, ipotesi Morata: lo scenario

In un mercato comandato dalla Premier, l’Atletico Madrid è stato il protagonista dell’operazione ‘non inglese’ forse più importante di gennaio: l’arrivo di Memphis Depay dal Barcellona.

L’olandese si candida ad un posto da titolare e, stando a quanto scrivono in Spagna, Simeone lo preferirebbe proprio a Morata che rischia così di perdere il posto in squadra. Un’eventualità che non farebbe piacere all’ex Juventus che vuole il giusto minutaggio. Se non dovesse andare così fino a giugno, in estate la richiesta di cessione potrebbe arrivare molto netta. Con il contratto in scadenza nel 2024, il suo nome sarebbe il profilo ideale per l’Inter. Già con esperienza in Serie A, abituato a grandi piazze e, aspetto da non sottovalutare, acquistabile a prezzo anche abbordabile visto il solo anno di contratto con l’Atletico. Marotta ci può pensare, potrebbe essere Morata l’occasione per l’attacco dell’Inter.