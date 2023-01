Ritorno di Conte alla Juventus: l’annuncio

Il futuro di Antonio Conte pieno di incognite, resta l’ipotesi di un ritorno alla Juventus: le parole di Paratici sullo scenario

Stagione complicata, quella di Antonio Conte al Tottenham. Lo scorso anno, il pugliese ha centrato il traguardo della qualificazione in Champions, che per quest’anno appare a rischio. Anche se nello scorso weekend di campionato la vittoria sul Fulham e il contemporaneo ko del Manchester United hanno permesso di accorciare a -3 sul quarto posto (anche se i Red Devils e il Newcastle hanno una gara in meno).

Il futuro è tutto da scrivere, con una permanenza a White Hart Lane che senza raggiungere l’obiettivo sembra impossibile e anche nel caso in cui arrivi almeno il quarto posto, le divergenze con la società potrebbero essere determinanti nell’addio. Il contratto di Conte con gli Spurs scade a giugno e per ora il rinnovo è in stallo. Con le ipotesi sul futuro dell’ex Ct della Nazionale che sembrerebbero convergere verso un ritorno in Italia. In particolare, alla Juventus, una suggestione ventilata da molti nell’ultimo periodo, e che richiamerebbe a quanto accaduto nel 2011, con una nuova avventura sulla panchina bianconera, per provare ancora una volta l’operazione rilancio in un periodo buio. Ma anche qui, le incognite sono considerevoli e passano dagli sviluppi della situazione del club piemontese ma non solo.

Juventus e l’intreccio Conte-Allegri, l’amico del tecnico pugliese svela il futuro

Delle possibilità del futuro di Conte e non solo ha parlato Gianluca Petrachi. L’ex ds di Roma e Torino tra le altre, vecchio amico dell’allenatore, ha spiegato i possibili scenari in una intervista a ‘Tribal Football’.

“Siamo amici, ma non so che cosa farà Conte nel suo futuro – ha dichiarato – Di certo, per il Tottenham è un grande allenatore, sappiamo tutti cosa sia in grado di dare a una squadra. Un possibile ritorno in Italia? E’ prematuro parlarne. Per quanto riguarda la Juventus, non so se lui ci stia pensando, così come non so cosa faranno i bianconeri con il loro allenatore attuale. Dipenderà molto da che cosa succederà con Allegri, che ha ancora tre anni di contratto”.