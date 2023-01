Udinese, UFFICIALE: ricaduta Deulofeu, la situazione

Udinese, crisi Deulofeu e nuova ricaduta per il calciatore spagnolo ancora ko: il punto della situazione

L’ultima vittoria risaliva al 3 ottobre. A Genova, contro la Sampdoria, l’Udinese ha rivisto la luce. Con il gol di Ehizibue i bianconeri hanno risalito la china e hanno accorciato il gap con i club in piena lotta per l’Europa.

Ora però i friulani dovranno fare i conti con nuovi problemi. Sottil infatti, nelle ultime uscite, ha dovuto rinunciare a Gerard Deulofeu, titolare inamovibile della squadra e perno fondamentale dell’attacco bianconero. Lo spagnolo è alle prese con problemi fisici ed è anche al centro di voci di mercato. Il suo nome è stato accostato alla Roma, anche se stando a quanto appreso da CM.IT, al momento non risulta esserci una trattativa così avanzata tra l’Udinese e i giallorossi.

Udinese, infortunio Deulofeu: comunicato UFFICIALE

La situazione del catalano continua a preoccupare l’ambiente friulano. Deulofeu ha accusato nuovi problemi e il club, in accordo con il giocatore, ha deciso di ricorrere ad una consulenza specialistica.

Sottil dunque non potrà contare sul suo numero 10 per le prossime gare. I tempi di recupero sono da valutare. Sarà da vedere se i bianconeri vorranno regalare, in questi ultimi giorni di mercato, un nuovo innesto offensivo al proprio tecnico. Questo il comunicato ufficiale dell’Udinese:

“Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l’iter di recupero”.