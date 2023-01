Sorteggi Nations League: svelato l’avversario in semifinale dell’Italia

Si sono svolti quest’oggi a Nyon i sorteggi delle semifinali di Nations League per quella che sarà la fase finale che vedrà coinvolta anche l’Italia

Si torna a sentire sapore di nazionali dopo i Mondiali giocati a cavallo tra novembre e dicembre che hanno incoronato in Qatar l’Argentina campione del Mondo. Una competizione a cui non aveva preso parte l’Italia per la seconda volta di fila.

La Nazionale di Roberto Mancini proverà a rifarsi tra il 14 e il 18 giugno prossimo con la fase finale della Nations League, in cui dovrà affrontare una semifinale in gara secca per poi giocare a seguire un’altra gara che potrà essere la finalissima oppure la finalina per il terzo posto. Prima della fase conclusiva di tale competizione, gli azzurri scenderanno in campo a marzo in vista delle prime due giornate della fase di qualificazione agli Europei 2024 quando fronteggeranno prima l’Inghilterra al Maradona di Napoli, e poi Malta in trasferta. Il focus odierno è però sulla Nations League con annessi sorteggi che si sono tenuti quest’oggi in quel di Nyon: Italia, Olanda, Croazia e Spagna le squadre partecipanti.

Nations League, effettuati i sorteggi a Nyon: l’Italia affronta la Spagna

In vista delle sfide, che si giocheranno a Rotterdam ed Enschede, stamattina sono stati effettuati i sorteggi. L’Italia ha pescato per la propria semifinale la Spagna con cui il bilancio dei precedenti è di 11 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte.

Gli azzurri giocheranno la propria sfida il 15 giugno alle ore 20.45, conoscendo quindi già l’esito della gara del giorno prima tra Olanda e Croazia. Le due finali invece si disputeranno domenica 18 giugno alle 15 e alle 20.45.

Ecco luoghi e date degli appuntamenti, semifinali e finali:

Olanda-Croazia, mercoledì 14 giugno ore 20,45 (De Kuip, Rotterdam)

Spagna-Italia, giovedì 15 giugno ore 20.45 (De Grolsch Veste, Enschede)

Finale 3°/4° posto, domenica 18 giugno ore 15 (De Grolsch Veste, Enschede)

Finale, domenica 18 giugno ore 20.45 (De Kuip, Rotterdam)