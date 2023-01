CM.IT | Milan, tegola Tomori: il risultato degli esami

Il difensore, infortunatosi nel match contro la Lazio, si è sottoposto in mattinata agli esami del caso. Il punto della situazione

Non è un momento facile per il Milan. Stefano Pioli va ko anche contro la Lazio e perde un’altra pedina importante.

Nel match contro i biancocelesti si è fermato Fikayo Tomori, che in mattinata, come appreso da Calciomercato.it, ha svolto gli esami del caso che hanno evidenziato una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. La situazione verrà rivalutata tra una settimana.

Al suo posto ieri è entrato Simon Kjaer, non apparso in ottima forma. In questi giorni si capirà se Pioli deciderà di puntare ancora sul danese o se darà spazio a Gabbia, anche se i tifosi si augurano di poter vedere Thiaw, sparito dai radar rossoneri ormai da qualche partita.

Milan, Calabria ed Hernandez non preoccupano

Stefano Pioli, che oggi ha ritrovato la sua squadra a Milanello, aspettava notizie anche in merito alle condizioni di Davide Calabria. Il terzino destro, uscito malconcio contro i biancocelesti, dovrebbe rientrare in gruppo già nella giornata di domani.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore e se non dovessero esserci novità tornerà ad allenarsi. Atteso con il resto della squadra anche Theo Hernandez, che ha saltato la trasferta di Roma solo per un affaticamento. Entrambi hanno messo nel mirino il match contro il Sassuolo, in programma domenica, a San Siro, alle ore 12.30. Una partita che Tonali e compagni non posso sbagliare.

Serve un segnale forte per iniziare ad uscire da una crisi che appare davvero infinita. Da domani inizieremo a capire quali potranno essere le scelte di Pioli, che dovrà fare a meno di Ismael Bennacer, out per squalifica.