Annunciata in diretta la nuova firma del Napoli: “Si farà tra poco”

Il club azzurro, oltre al primato in classifica, presto potrà esultare per un accordo in dirittura d’arrivo

Giungono ancora buone notizie in casa Napoli dopo l’ottima vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato nel derby campano con la Salernitana. La dirigenza azzurra, infatti, sta per chiudere una firma molto importante sulla quale lavora ormai da diverse settimane.

Un mercato di gennaio che comprensibilmente non sta vedendo il Napoli protagonista, nonostante i sondaggi portati avanti per alcune importanti pedine. Tra queste, come ammesso dal suo procuratore in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, c’era anche Jakub Kiwior, passato però a titolo definitivo dallo Spezia all’Arsenal nei giorni scorsi.

Questo il retroscena dell’agente Sasha Huet-Baranov ai nostri microfoni: “In Italia tutte le società importanti tranne l’Inter hanno avanzato il loro interesse, Napoli, Milan e Juventus. Il Napoli per la situazione che vive in questo momento non aveva bisogno però di cambiare la squadra a gennaio, volevano portare il discorso all’estate. La Juventus sapete cosa sia successo e il Milan ha atteso, poi sapete cosa succede quando arrivano le squadre di Premier”.

Calciomercato Napoli, annunciato il rinnovo di Lobotka: “Firmerà tutto”

Il noto agente ha raccontato i dettagli dell’operazione lampo portata avanti in pochi giorni con l’Arsenal.

Questa la ricostruzione della cessione di Kiwior in Premier: “Pensavamo che il ragazzo meritasse una squadra importante, con tutto il rispetto per il Bologna, il ragazzo non poteva andare in una squadra come il Bologna. Quando arriva l’Arsenal per un ragazzo di 22 anni diventa difficile dire di no. Se fosse stata la Juventus o un’altra squadra sarebbe magari stato lo stesso, ma l’Arsenal è la squadra che è andata più avanti nei discorsi”.

Infine, Baranov ha commentato la situazione contrattuale di un altro suo assistito di primo livello come Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, rinvigorito la scorsa stagione dalla cura Spalletti, come ammesso dall’agente firmerà presto un nuovo contratto per il rinnovo con la società azzurra: “Lobotka tra poco firmerà tutto. In Spagna ha avuto sempre numeri importanti, è la sua forza e non sono sorpreso del suo rendimento attuale”.