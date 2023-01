Tra Zaniolo e Ziyech, scoppia la protesta dei tifosi del Milan

Tra l’obiettivo Zaniolo e Ziyech, piove sul bagnato per il Milan: scoppia anche la protesta dei tifosi

È il momento più complicato per Stefano Pioli da quando siede sulla panchina del Milan. Dopo il pesante ko in Supercoppa, la squadra rossonera è crollata anche sul campo della Lazio di Sarri.

Alla ripresa è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, e i campioni d’Italia in carica vedono allontanarsi forse definitivamente il Napoli di Spalletti in vetta alla classifica. Negli ultimi giorni si è così registrata un’accelerata per Nicolò Zaniolo: la dirigenza rossonera sta provando a portare l’esterno subito a Milano. Non mancano però gli ostacoli, dalla distanza economica con la Roma alla formula dell’affare. Nel frattempo, per i giallorossi è tornato di moda il nome di Ziyech in caso di cessione del classe 1999. Il marocchino, come noto, è stato a lungo seguito anche da Maldini e Massara e i tifosi si sono già schierati.

Calciomercato Milan, obiettivo Zaniolo: i tifosi si schierano

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

No davvero vi giuro se vedo #Zaniolo al #Milan e #Ziyech con la maglia della #Roma mi tiro un pugno nelle gengive. Non potrei resistere #SempreMilan #Calciomercato — Albe (@AlbeXIV) January 25, 2023

questa cosa che prendiamo #zaniolo e facilitiamo l’arrivo di ziyech alla #Roma non mi convince. è una contendente al 4 posto — Giuls (@oblivious0110) January 25, 2023

Se il Milan prende Zaniolo e la Roma Ziyech significa che Paolo Maldini si è Totalmente rincoglionito — 🍕 (@aceinibitore) January 25, 2023

Ziyech alla Roma e Zaniolo dai noi

Voglio morire adesso — Silvio 𓃵 (@ReadyPlayer1___) January 25, 2023

Paolo ma perché non prendiamo Ziyech anziché Zaniolo? Dai almeno credo che questa scelta sia stata intrapresa per indebolire una candidata alla qualificazione CL, vero? Maldini col discorso liste: (Luigi) pic.twitter.com/2jw0BPiaW2 — Riflessioni dalla Conca (@concadores) January 25, 2023

anche la scelta di Zaniolo piuttosto che Ziyech è figlia della filosofia del Milan, piaccia o no, anche se spesso poi hanno avuto ragione loro — #19 (@FinallyMichele) January 25, 2023