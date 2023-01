Zidane snobba la Juventus: incontro con il presidente, Vlahovic coinvolto

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni sul futuro di Zidane: il summit che manda in tilt i bianconeri. Lo scenario.

Il pareggio ottenuto contro l’Atalanta ha certificato in maniera importante la reazione immediata sotto il profilo mentale che la Juventus ha avuto qualche dopo giorno la sentenza ufficiale legata al caso plusvalenze. Trascinata da un Di Maria in versione scintillante, la compagine bianconera ha ottenuto un punto che serve più per il morale che per la classifica.

Da tempo non si vedeva un Max Allegri così vicino alla squadra da esibirsi in un’esultanza sfrenata dopo il goal di Danilo. Anche il tecnico livornese, del resto, si gioca tanto in questa seconda parte di stagione, anche perché l’eventuale restyling in casa Juve potrebbe portare ad un vero e proprio ribaltone nel caso in cui i risultati non dovessero arrivare. Ricordiamo che Allegri è legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2025, a circa 9 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Tuttavia nelle ultime settimane hanno ripreso quota in maniera importante – almeno da un punto di vista mediatico – le candidature di Conte e Zidane. E proprio su Zizou trapelano interessanti indiscrezioni dalla Francia.

Calciomercato Juventus, incontro Zidane-Psg: Vlahovic in agenda

L’ex allenatore del Real Madrid era a un passo dall’essere ingaggiato dalla Federazione Francese per dirigere la panchina dei “Galletti”. Sappiamo tutti poi come è finita, con il clamoroso dietrofront di Le Graet che ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola. A distanza di settimane lo scenario è stato letteralmente stravolto, al punto che Zidane ora sarebbe finito prepotentemente nel mirino del Psg. A rivelarlo è Le Quotidien Du Sport.fr, che svela come nello scorso week end si sia materializzato un incontro tra Zidane e Nasser Al-Khelaifi in merito al possibile approdo del tecnico francese sulla panchina dei parigini.

Il presidente del Psg avrebbe letteralmente aperto le porte a Zidane, al quale sarebbe intenzionato a concedere carta bianca sul mercato. L’approdo di Zizou all’ombra della Tour Eiffel non comporterebbe soltanto l’esonero di Galtier, ma anche ad un allontanamento di Campos. Ma non è tutto. Per rinforzare ulteriormente l’organico, a Zidane sarebbe già stato promessa una campagna acquisti scintillante che porti all’innesto di un bomber di razza. Sotto questo punto di vista, dunque, il Psg potrebbe ritornare seriamente alla carica per Dusan Vlahovic, per il quale già in passato aveva effettuato dei sondaggi esplorativi. Il bomber serbo – che ha calamitato l’interesse di diversi club di Premier League – è considerato incedibile dalla Juventus, che però potrebbe tentennare a fronte di un’offerta da almeno 100 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.