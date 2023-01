Attrazione fatale Zidane-Juventus: la conferma è già arrivata

Calciomercato Juventus, il futuro di Zinedine Zidane continua a tenere banco in maniera importante: dato a sorpresa.

Dopo la decisione della Corte Federale, è cominciata una nuova stagione per la Juventus. Sebbene Max Allegri abbia provato a compattare l’ambiente nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida con l’Atalanta, è chiaro che la situazione in casa bianconera non è delle più rosee.

Di Maria e compagni vogliono giocarsi le residue chances di provare a ritagliarsi un ruolo nella corsa Champions League, con l’Europa League e la Coppa Italia da onorare a tutti i costi. In estate, poi, si prenderanno le dovute decisioni. Sotto questo punto di vista il futuro di Max Allegri potrebbe subire degli scossoni importanti. Ricordiamo che il tecnico livornese è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025 a circa 9 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Ragion per cui, eventualmente, bisognerà prima trovare i termini dell’accordo per una nuova separazione. Scenario ancora tutto da delineare, anche se in orbita Juve continuano a circolare con una certa insistenza i nomi di Conte e Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane in bianconero: bookmakers scatenati

Conte non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza nel 2023, all’indirizzo del quale ha riservato frecciate che non sono passate inosservate. Diverso è il discorso che riguardante Zinedine Zidane, che sembrava ad un passo dal guadagnarsi la panchina della Nazionale Francese, prima che un clamoroso dietrofront facesse saltare tutto in maniera definitiva.

Zidane ha ricevuto diverse offerte Anche la Federcalcio Brasiliana ha effettuato dei sondaggi esplorativi a riguardo, per capire la fattibilità dell’operazione. Da tempo Zizou è accostato con una certa insistenza anche al Psg, che per svariati motivi non ha mai affondato il colpo. Alla Juventus, però, il transalpino è unito da un legame importante, che travalica la sfera sportiva. In diverse occasioni Agnelli ha provato a flirtare con un suo possibile ingaggio, salvo poi vedersi costretto a tirare i remi in barca. Benché si configuri ancora come un’opzione difficile, la candidatura di Zidane in ottica Juve non è affatto da scartare. I betting analyst di SNAI, ad esempio, quotano l’approdo di Zidane sulla panchina della Juventus a 2.00. Il possibile binomio Zidane-Juve non era mai stato bancato ad una cifra così bassa. Più distanti le ipotesi Brasile (4.50), Real Madrid (5.50), Psg (7.50) e Manchester United (10).