Zidane-Juve, svolta improvvisa: asta totale

L’allenatore francese si trova senza panchina da un anno e mezzo dopo aver salutato il Real Madrid

Potrebbe finire presto il periodo di riposo per Zinedine Zidane. L’ex tecnico del Real Madrid, dopo aver salutato i ‘blancos’ nell’estate 2021 in seguito al campionato perso al fotofinish nel duello con l’Atletico Madrid, ha deciso di concedersi un lungo periodo di riposo e non affrettare il ritorno in panchina.

Un allenatore di altissimo valore che ha saputo scalare rapidamente l’olimpo dei migliori, conquistando tre Champions League proprio alla guida del Real Madrid durante il suo primo vincente ciclo nella capitale spagnola. La seconda parentesi del francese alla guida dei ‘blancos’ – dal 2019 al 2021 – non è stata invece particolarmente fortunata come la precedente, nonostante i meriti per la vittoria del campionato spagnolo nella stagione 2019/20.

Nelle ultime settimane, oltre ai soliti club, il nome di Zidane è stato accostato anche a panchine di Nazionali molto importanti. La prima, quella francese, è stata smentita prontamente dalla stessa federazione che ha poi ribadito piena fiducia nell’operato di Didier Deschamps. La seconda, che porta alla nazionale brasiliana, rimane ancora viva in attesa che venga annunciato ufficialmente il nome del nuovo commissario tecnico dei verderoro.

La Juve non molla Zidane: corsa a tre con Chelsea e Psg

A livello di club, come anticipato, i sondaggi nei confronti di Zinedine Zidane di certo non mancano, a partire dalla Juventus che non ha ancora deciso cosa fare di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

Secondo quanto riferito in Spagna da ‘El Nacional’, tra le offerte ricevute sino a questo momento dal tecnico francese vi sarebbe proprio quella dei bianconeri. Il vero ostacolo per la Juve, però, è rappresentato dalle elevate richieste per l’ingaggio dell’ex Real Madrid e da un paio di concorrenti che potrebbero presentare un progetto più allettante sotto il profilo economico.

A partire dal Paris Saint Germain che da anni insegue il sogno Zidane non solo per l’assoluto valore dell’allenatore, ma anche per sferrare un duro colpo al rivale Florentino Perez. Da non sottovalutare infine il Chelsea, ultimo club in ordine cronologico ad aver palesato il proprio interesse nei confronti del francese e pronto a tentare un assalto decisivo qualora l’attuale tecnico Potter non dovesse migliorare i risultati della squadra entro fine stagione.