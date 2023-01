“Ha una pessima squadra”, stoccata alla Juve e colpo a rischio

Dall’Inghilterra piovono critiche nei confronti del club bianconero alla luce di un recente interesse di mercato

La penalizzazione di 15 punti in classifica comminata la scorsa settimana dalla Corte di Appello Federale alla Juventus per il famoso caso plusvalenze, ha avuto una forte risonanza anche all’estero. Il club bianconero, in ogni caso, ha già annunciato di voler fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Una vicenda che ha risvegliato lo spirito guerriero della formazione juventina, come dimostrato in occasione del match pirotecnico pareggiato nell’ultimo turno contro l’Atalanta allo Stadium, ma che allo stesso tempo rischia di avere delle ripercussioni su quanto rimane della stagione in corso. Senza dimenticare anche il mercato, passato comprensibilmente in secondo piano anche in virtù dei numerosi cambi realizzati a livello societario.

Negli ultimi giorni, però, in Inghilterra hanno accostato nuovamente alla Juventus un vecchio obiettivo dei bianconeri. Si tratta del giovanissimo Alejandro Garnacho, attaccante classe 2004 del Manchester United che in questa stagione ha iniziato a ritagliarsi uno spazio importante nel giro della prima squadra. In attesa che rinnovi il contratto in scadenza nel giugno 2024 con i ‘Red Devils’, il suo entourage starebbe valutando tutte le possibili opzioni a disposizione.

Calciomercato Juve, il consiglio a Garnacho: “Andrebbe a fare panchina in una squadra pessima”

Tra queste vi sarebbe proprio la Juventus, oltre alla forte concorrenza di un altro grande club come il Real Madrid.

Come riportato nelle scorse ore, il Manchester United avrebbe però intenzione di blindarlo con un contratto dalla durata di otto anni e con un maxi ingaggio da 32mila sterline a settimana. Un accordo che farebbe felice i tifosi ‘Red Devils’, tra cui l’ex calciatore Paul Parker che ai microfoni di ‘Wettbasis’ ha sferrato un duro attacco proprio alla Juve.

Queste le sue parole contro i bianconeri: “Non capisco perché Garnacho vuole lasciare il club più grande al mondo. E perché la Juventus o il Real Madrid? La Juve si trova in una situazione veramente brutta in questo momento, per cui andrebbe andrebbe a fare panchina in una pessima squadra. Il Real Madrid, certo, è un grande club, ma lì giocherebbe ancora meno che nel Manchester United”.