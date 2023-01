VIDEO CM.IT | Agente Lautaro in sede Inter: “Ausilio fa le sue valutazioni”

Alejandro Camano intercettato dall’inviato di Calciomercato.it dopo l’incontro con il Ds nerazzurro Piero Ausilio nella sede di viale della Liberazione

L’inviato di Calciomercato.it ha intercettato Alejandro Camano, l’agente di Lautaro Martinez ma anche di Achraf Hakimi, fuori la sede dell’Inter dopo l’incontro avvenuto con il Ds nerazzurro Ausilio.

“È stata soltanto una visita di cortesia – ha esordito – Non sono soltanto il procuratore di Lautaro, ho diversi ragazzi e sono venuto qui per parlare di calcio. Qualcuno che possa interessare l’Inter? Non faccio nomi – ha risposto Camano – Ausilio conosce bene il mercato e fa le sue valutazioni”.

Chiosa proprio su Lautaro: “Se c’è qualche novità? No, nessuna. Lui sta molto bene all’Inter ed è contento per la Supercoppa. Ovviamente è dispiaciuto per la partita di ieri”.