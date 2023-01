Incubo Milan, Pioli è un disastro: “Vuole farsi esonerare”

I tifosi rossoneri mettono nel mirino il tecnico campione d’Italia dopo un match davvero negativo

Una partita inguardabile per il Milan di Stefano Pioli. Tonali e compagni, ancora una volta, sono andati all’intervallo sotto di due reti, fornendo una prestazione indecente.

Troppo facile per gli avversari riuscire a trovare la via della rete: la Lazio è così andata in vantaggio dopo soli quattro minuti con Milinkovic-Savic e ha raddoppiato al 38esimo con Zaccagni. 45 minuti dove si sono visti solamente i biancocelesti e in cui il Milan non è mai riuscito a rendersi pericoloso.

Pioli ha deciso di non cambiare, affidandosi praticamente agli stessi uomini che avevano fallito contro il Lecce e con l’Inter. Il tecnico ha voluto puntare su Brahim Diaz e Messias, lasciando i quattro uomini offensivi e il Diavolo è così affondato.

Lazio-Milan, per i rossoneri è notte fonda

Nella ripresa sembra esserci la reazione del Milan ma è la Lazio a trovare il gol con Luis Alberto, che dal dischetto non sbaglia. Poi Felipe Anderson cala il poker e per il Diavolo è notte fonda.

I tifosi hanno così criticato pesantemente Pioli e le sue scelte. C’è chi parla anche di esonero. Ecco alcuni tweet:

Comunque la squadra ha mollato pioli: cioè tutti da soli senza nessuna contrastare — casciavit (@casciavit1) January 24, 2023

I problemi sono troppi ma il responsabile numero uno in questo momento è Pioli che evidentemente ha deciso di farsi esonerare. Siamo a terra fisicamente e continui a proporre 4 punte. — 👑 (@Pirichello) January 24, 2023

Presuntuoso

Supponente

Incapace di cambiare idea e ammettere di essere in errore

Rigido sulle sue idee e i suoi concetti Stai condannando la stagione del Milan e addirittura mettendo a rischio l’intero progetto futuro facendo così E Maldini rinnovandoti è stato complice di ciò pic.twitter.com/htKnnnGTyM — Esonerate Pioli (@Spina14_acm) January 24, 2023

Fisicamente e atleticamente questa squadra è stata devastata, falcidiata da infortuni a valanga. A Dubai che tipo di lavoro hanno fatto? Camminiamo. Una cosa schifosa — Salva (@saIva___) January 24, 2023

Il mondo: “non si può giocare con 2 soli centrocampisti”

Pioli: pic.twitter.com/k0UUgaVa86 — Marco Varini (@mvcalcio) January 24, 2023

Se #Pioli dovesse continuare a persistere con gli stessi errori, c'è solo una cosa da fare, ovvero esonerarlo. Al suo posto come traghettatore ci si può affidare a Roberto #Donadoni per non buttare via questa stagione. E poi l'anno prossimo si valuterà a chi affidare la panchina. pic.twitter.com/NE6E1dBgCd — AngelRedblack- MTW🐦#MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) January 24, 2023

Quando Pioli decide di svegliarsi e di svegliare la squadra ce lo può fare sapere se gli va. Oggi la colpa ai giocatori non basta, sta continuando a sbagliare con presunzione e arroganza. Deve dare delle spiegazioni, ha stancato anche lui, la dirigenza deve intervenire adesso — G. (@doublegiem) January 24, 2023