Errori e mormorii, la reazione di Bellanova: interviene Lukaku

Bellanova non ha vissuto una serata particolarmente felice: la sua reazione al fischio finale di Inter-Empoli

L’Inter esce sconfitta dalla sfida contro l’Empoli e vede il Napoli allontanarsi a +13. In attesa di vedere quel che accadrà tra Lazio e Milan martedì sera all’Olimpico, i nerazzurri registrano una brusca frenata dopo al vittoria in Supercoppa.

Un ko frutto di diversi fattori, prima tra tutti l’espulsione nel primo tempo di Milan Skriniar. Il doppio giallo rimediato dallo slovacco ha condizionato la formazione nerazzurra, spingendo Inzaghi a ridisegnare la squadra all’intervallo. Così, il tecnico ha tirato fuori Correa (non una grande prestazione la sua), mandando in campo Raoul Bellanova e decidendo di confermare la linea a tre. Una scelta che è stata poi resa vana dalla rete dell’Empoli con i nerazzurri che hanno tentato il tutto per tutto mandando in campo anche Dzeko e Lukaku.

Proprio il belga è stato protagonista di un gesto verso un compagno di squadra a fine partita. E’ Bellanova, autore di una prestazione negativa e preso di mira anche dal pubblico con alcuni mormorii, ad aver avuto una reazione particolare dopo il triplice fischio dell’arbitro.

Inter-Empoli, Bellanova dispiaciuto: l’intervento di Lukaku

Raoul Bellanova è rimasto dispiaciuto per la sua prestazione negativa. Diverse le scelte sbagliate, così come i passaggi, tanto che il pubblico accompagnava ogni suo possesso palla con un mormorio.

Una situazione che ha colpito l’ex Cagliari che, infatti, a fine partita è apparso molto dispiaciuto, quasi in lacrime. E’ toccato proprio a Lukaku, da leader dello spogliatoio, consolarlo negli attimi immediatamente successivi alla fine della partita. Il belga ha confortato il compagno di squadra mentre uscivano dal terreno di gioco. Una serata storta per Bellanova come per tutta l’Inter che ora è attesa sabato dalla sfida contro la Cremonese per riprendere il suo cammino anche in campionato. In attesa dei quarti di finale di coppa Italia, del derby di campionato di inizio febbraio e a fine mese dal primo appuntamento contro il Porto per gli ottavi di finale di Champions League.