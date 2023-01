DIRETTA Serie A, Lazio-Milan | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Si chiude la lunghissima diciannovesima giornata del campionato di Serie A con la sfida Champions tra la Lazio e il Milan

Dopo il monday night che ha visto l’Inter di Simone Inzaghi uscire sconfitta dalla sfida, tra le mura amiche, contro l’Empoli di Paolo Zanetti, decisiva la rete di Baldanzi, scendono in campo Lazio e Milan per chiudere questa lunga diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

I padroni di casa, guidati in panchina da Maurizio Sarri, sono reduci dalla vittoria (che mancava dal 10 novembre dello scorso anno, 1-0 casalingo contro il Monza) ottenuta sul campo del Sassuolo per 2-0, gol di Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. Ma devono fare a meno del capitano e bomber Ciro Immobile, fermato da un problema muscolare. Di contro, i rossoneri campioni d’Italia in carica non vivono un grande momento: gli uomini di Stefano Pioli hanno, infatti, sonoramente perso nella finale della Supercoppa Italiana contro i ‘cugini’ dell’Inter giocata mercoledì e in campionato sono reduci da due 2-2 consecutivi, uno in casa contro la Roma di José Mourinho e uno sul campo del Lecce di Marco Baroni. Adesso il Napoli capolista di Luciano Spalletti è distante dodici punti, mentre gli avversari di giornata inseguono a quattro lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarușanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 50 punti; Milan* 38; Inter e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; Udinese 28; Torino 26; Empoli 25; Juventus**, Fiorentina e Bologna 23; Monza, 22; Lecce 20; Spezia e Salernitana 18; Sassuolo 17; Verona 12; Sampdoria 9; Cremonese 8

*una partita in meno

** 15 punti di penalizzazione