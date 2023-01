Calciomercato Milan e Juve, l’affare è doppio: c’è pure Rugani

Stagione non semplicissima quella del Valencia di Gennaro Gattuso, che naviga a metà classifica e già pensa al prossimo mercato estivo con un occhio in Serie A

Nella schiera di allenatori italiani al lavoro all’estero figura anche Gennaro Gattuso, ex di Milan e Napoli che al Valencia sta provando ad imprimere la sua forte impronta sulla squadra.

L’avventura in Liga viaggia a fasi alterne, con risultati non sempre costanti ed un classifica che naviga nell’anonimato di un dodicesimo posto ben distante dalle posizioni che valgono piazzamenti europei, e molto più vicino invece alla lotta salvezza. Servirà quindi un cambio di marcia deciso da parte del Valencia nella seconda metà di stagione per provare a dare uno sprint di personalità ad un’annata altrimenti anonima. Intanto Gattuso lavora alacremente sul campo, con il suo consueto temperamento, ma al contempo pensa anche al futuro con la prossima campagna acquisti estiva che potrebbe rifarsi molto alla Serie A.

Calciomercato Juventus e Milan, Gattuso mette gli occhi in Serie A: da Bakayoko a Rugani

Gattuso non sarebbe del tutto contento del materiale attualmente a disposizione, con una società sostanzialmente immobile dal punto di vista dei nuovi innesti per questa sessione di gennaio. Al termine della stagione serviranno però forze fresche dalle parti del Mestalla.

A fronte di tale situazione, secondo quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’, l’allenatore italiano ha già iniziato a testare la dirigenza sportiva e Peter Lim in modo che inizino a negoziare l’arrivo di alcuni calciatori già messi nel mirino. Si tratta di giocatori che in questo momento militano in Serie A, seppur con minutaggi molto bassi.

Il primo è una vecchia conoscenza e si tratta di Tiemoue Bakayoko, mediano francese che al Milan non ha raccolto neanche un minuto in questa stagione. Al termine del prestito tornerà al Chelsea con ancora un anno di contratto, ma potrebbe andarsene ad un prezzo basso visto il surplus di calciatori dei londinesi. Mirino inoltre anche in casa Juventus con riferimento a Daniele Rugani, una delle migliori opzioni nella lista dei desideri di Gattuso che non è soddisfatto della retroguardia attuale.