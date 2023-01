Juventus, la nuova dirigenza chiude il rapporto con Allegri

I bianconeri avrebbero preso la loro decisione sul tecnico. Ormai appare davvero finita: ecco cosa sta succedendo

E’ un momento davvero complicato per la Juventus. Ieri i bianconeri non sono riusciti a battere l’Atalanta e la zona Champions League oggi è lontana 14 punti.

In questo momento, però, guardare la classifica, non è certo molto consigliato: i bianconeri devono, infatti, ancora giocare tante partite sia in campo che in Tribunale. Tra ricorsi e nuovi processi, è presto per capire quale sarà il futuro della Juventus. La Vecchia Signora, in un modo o nell’altro, dovrà, però, provare a ripartire.

Oggi tutti appaiono in bilico: dopo la rivoluzione societaria, potrebbe esserci quella legata alla parte sportiva. Sono tanti i giocatori pronti a salutare in caso di ridimensionamento. Il rinnovo di Rabiot, ad esempio, era già complicato, ora risulta praticamente impossibile. Ci sarà, poi, chiaramente, da capire cosa decideranno di fare tanti giocatori, come Dusan Vlahovic, Federico Chiesa, Angel Di Maria e Milik.

Calciomercato Juventus, Allegri ai saluti: le ultime

Prima dei calciatori, però, servirà fare chiarezza con Massimiliano Allegri. Il tecnico italiano è stato vicino all’esonero ad inizio di stagione.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League sono arrivati una serie di risultati che hanno permesso a Bremer e compagni di rifarsi sotto. Ma gli ultimi giorni sono stati un vero e proprio incubo: il ko pesante a Napoli prima dei 15 puniti di penalità, e il pareggio contro l’Atalanta, che hanno di fatto messo fine ai sogni di gloria dei bianconeri.

Il futuro di Massimiliano Allegri resta dunque in bilico e secondo quanto riportato da beINSPORTS, che cita fonti vicine al club, la nuova dirigenza della Juventus, starebbe valutando di mettere fine al rapporto con il tecnico livornese e si sarebbe attivata per trovare il sostituto.