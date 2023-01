DAZN e Sky, fioccano le disdette: “Facciamo fallire la Serie A”

La penalizzazione della Juventus scatena la reazione del tifo bianconero, numerosissime disdette a DAZN e Sky con campagna social

Il tema caldo del momento, nel calcio italiano, è naturalmente la penalizzazione inflitta alla Juventus in Corte d’Appello federale, venerdì, per il caso plusvalenze. Una decisione durissima che sta riverberando, naturalmente, effetti di vario genere.

Il primo è quello sulla classifica del campionato, stravolta, con i bianconeri gravati di un clamoroso -15. Una sentenza andata addirittura oltre la richiesta del procuratore FIGC Chinè, che si era ‘fermato’ a chiedere un -9 per il club piemontese. Juventus che attenderà le motivazioni del dispositivo, per poi ricorrere al Collegio di garanzia del Coni. Il quale non potrà intervenire nel merito e dunque ‘mitigare’ la sentenza, ma, se del caso, annullarla per vizi procedurali. Al tempo stesso però per i bianconeri la lunga battaglia giudiziaria vivrà di altri passaggi fondamentali. Possibili infatti altri due processi, il ‘plusvalenze-bis’ con nuovi elementi riguardanti anche altre società di Serie A e quello sulla manovra stipendi, filoni per i quali la fase istruttoria è ancora in corso e che potrebbero riservare, se si arrivasse al dibattimento in aula, altre sanzioni e penalizzazioni. Per non parlare delle eventuali decisioni, a latere, dell’Uefa, che potrebbe sancire l’esclusione dall’Europa per una o più stagioni se si acclarassero irregolarità che coinvolgessero anche il Fair Play Finanziario. Il club ha già dichiarato di volersi difendere in tutte le sedi, manifestando al tempo stesso però un atteggiamento meno ‘aggressivo’ nei confronti delle istituzioni calcistiche. Un approccio però non condiviso dalla tifoseria, che appare ancor più battagliera per certi versi.

DAZN e Sky, disdette in massa dai tifosi della Juventus: “Tocchiamogli il portafoglio”

Supporters bianconeri inferociti e che si sono prontamente mobilitati. Con una campagna già diventata virale sul web, quella delle disdette alla pay tv calcistica, in particolare quella di Sky e DAZN.

Numerosi i tifosi che hanno già provveduto, postando tanto di screen dell’avvenuta disdetta dell’abbonamento televisivo. Il messaggio viene fatto ulteriormente circolare, nell’ottica di causare un cospicuo danno economico ai broadcaster, ‘colpevoli’ di suscitare sentimento anti-juventino, e all’intero sistema calcio. E c’è anche chi suggerisce metodi ‘alternativi’ per seguire legalmente le partite. Ecco alcuni dei messaggi che si possono leggere sulla timeline di Twitter:

#DisdettaDaznSky

Dovete disdire

Chi guarda questa farsa è complice

Ogni nostra partita è inutile

Almeno portiamoli con noi all'inferno. — J@ckder@om@ (@jackderoma) January 23, 2023

Forza ragazzi, loro ci odiano e trattano come dei reietti, non ci vogliono e noi non vogliamo finanziare il loro sistema.#DisdettaDaznSky #disdettatim pic.twitter.com/W8dNE8fmS1 — Alessio Rampini 🌍🇺🇦 (@Alessio_Ram) January 23, 2023

Per contrastare l'arroganza fuori controllo, fuori dalle basi del diritto, priva di sportività ed imparzialità nei confronti di chi paga un abbonamento c'è una sola risposta#disdettaDAZN #DisdettaSky #DisdettaDaznSky

E fallisce la #SerieA #FIGCMAFIA #FinoAllaFineForzaJuventus — Nicola D'Amico ◻◼◻◼ (@SEOPUGLIA) January 23, 2023

Continuiamo imperterriti. La posizione della @FIGC si è palesata sul campo ieri!! #DisdettaDaznSky pic.twitter.com/1iSjLHWAlL — Juve or bust (@nextcinepanett) January 23, 2023

Sto contattando tutti i miei conoscenti NON

juventini, informandoli che possono fingere

di fare disdetta a #dazn per poi abbonarsi

1 minuto dopo e pagare SOLI 24€ invece di 39€!

Li sto convincendo TUTTI!

AVANTI TUTTAAAAA!💪💪💪#DisdettaDaznSky #disdettaDAZN — CancerogenoAtomico☣ⓩ#Assange (@CancAtomic) January 23, 2023

#DisdettaDaznSky non è un modo x prendere le distanze da @juventusfc ma bensì di dimostrarle attaccamento, specialmente in questo momento. Ci sono inoltre altri modi legali per continuare a seguirla: allo stadio, in un bar con gli amici, sottoscrivendo #JuventusTV #FinoAllaFine — Giuliano M. (@giulimik) January 23, 2023