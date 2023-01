Il Milan è in crisi, Theo Hernandez paga per tutti: tifosi scatenati

In discussione anche Theo Hernandez nel momento più difficile della gestione Pioli: che cosa sta succedendo in casa Milan

È vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. Dopo il pesante ko in Supercoppa, i rossoneri saranno di scena domani sul campo della Lazio di Sarri.

Il 3-0 nel derby contro l’Inter ha certificato il momento negativo della squadra di Pioli e in particolare dei suoi big. Su tutti Theo Hernandez, reduce da brutte prestazioni tra Lecce e Supercoppa. A ‘La Gazzetta dello Sport’, Arrigo Sacchi consiglia l’esclusione del francese a Stefano Pioli: “Io dico sempre: devi usare la persuasione, e se non riesci la percussione. A volte lasciare fuori chi non rende come dovrebbe può far bene anche al diretto interessato. Chi è intelligente capisce, e Pioli sa con chi può funzionare una scossa… Ricordiamoci che il calcio è nato come uno sport di squadra offensivo: pensare che basti difendersi e che il singolo risolva tutto è un errore. Squadra che vince si cambia, eccome: è quando una cosa funziona che va corretta”.

“Puntare su De Ketelaere? Il momento è difficile, io punterei su quei giocatori che sono in grado di gestire il peso particolare di questa fase”, ha concluso l’ex tecnico rossonero. Nelle ultime ore, dopo le ultime prestazioni di Theo, si sono schierati anche i tifosi.

Milan, anche Theo Hernandez in discussione: la reazione dei tifosi

Diversi tifosi rossoneri chiedono l’esclusione del terzino, apparso poco in palla e piuttosto stanco al rientro dopo il Mondiale in Qatar.

“È il modo Theo… – ha commentato un sostenitore rossonero su Twitter – si vince si perde ma se sei tornato scarico dai mondiali lo dici e ti fai mettere in panchina.. stai giocando malissimo regalando palla agli avversari e infatti mi aspetto che fai la stessa cosa contro la Lazio. Non è da vincente dire queste cose”. Ecco di seguito alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it

Comunque un po’ di panchina a Tomori e Theo a mio avviso non farebbe male eh… — C.🏎🖤❤️ (@CCokina12) January 19, 2023

L’unico modo di salvare la stagione credo sia di buttare dentro i nuovi e cambiare modulo sperando in una scossa. I vari Theo, Tomori, Giroud ecc. si devono accomodare in panchina così forse si svegliano. Mentalità vincente totalmente assente quest’anno. Gravissimo. — Luca (@Catta1033) January 18, 2023