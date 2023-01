Per Vlahovic futuro lontano dalla Juve: “Arriverà in Premier”

Vlahovic sta recuperando dal suo infortunio e intanto continua a tenere banco il tema relativo al futuro della punta serba: nuovo annuncio

Come reagirà sul campo la Juventus? Era questa la domanda che ricorreva maggiormente prima del fischio d’inizio della gara contro l’Atalanta. Il riferimento, ovviamente, è alla pesantissima penalizzazione che costringe momentaneamente la ‘Vecchia Signora’ a ricominciare da capo sostanzialmente.

Annullato in un colpo solo quanto di buono fatto prima della pausa per il Mondiale in Qatar. E il -15 punti in classifica si aggiunge al roboante ko per mano del Napoli di Luciano Spalletti, tra le mura infuocate dello stadio Diego Armando Maradona. Nonostante ciò, i torinesi hanno dimostrato di non voler assolutamente mollare. La testimonianza è la prestazione messa in scena contro la ‘Dea’: un match alquanto movimentato, che si è concluso sul punteggio di 3 a 3. La Juve si è presa un punto con le unghie e con i denti, riuscendo ad acciuffare i bergamaschi nella ripresa grazie a Danilo.

Questo è certamente un segnale positivo, ma ora Massimiliano Allegri avrà necessariamente bisogno di poter utilizzare due pedine fondamentali come Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è stato costretto a fermarsi per diverso tempo a causa della pubalgia e a breve dovrebbe finalmente tornare a disposizione del trainer livornese. Nel frattempo, però, non si placano le voci di calciomercato inerenti al futuro del classe 2000.

Calciomercato Juventus, Pellegrini a Tv Play: l’annuncio su Vlahovic

Sull’argomento in questione ha detto la sua il giornalista Dario Pellegrini, intervenuto a Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play: “Penso che un giorno Vlahovic arriverà in Premier League, lo diceva anche ai suoi compagni prima di approdare alla Juventus“.

Il collega aggiunge: “Non credo, però, che adesso stia pensando a quello, credo che anche per motivi caratteriali stia pensando totalmente alla Juventus, poi dipenderà anche dalle contingenze. Ora ciò che è intorno alla Juventus è ancora molto incerto. In questo momento l’unica cosa che devono fare i calciatore è rimanere concentrati sul campo. Vlahovic è stato spesso vittima di critiche, ma credo che abbia tanta voglia di smentire i critici“.