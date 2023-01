Occasione inaspettata, Chiesa via dalla Juventus

Federico Chiesa potrebbe lasciare a sorpresa la Juventus: occasione inaspettata, puntano tutto sull’esterno bianconero

Che futuro ci sarà per la Juventus? Giornate concitate in casa bianconera con la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale di Appello che ha scompaginato tutti i piani.

La società confida nel ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, la squadra ha provato a fare quadrato ed Allegri ha subito guardato il distacco dalla zona Champions. Ampio, forse troppo, anche perché ci sono anche altri procedimenti in corso e, inoltre, la Uefa potrebbe anche intervenire con decisioni autonome. Date queste premesse, immaginare una Juve in Champions League il prossimo anno è, allo stato attuale delle cose, complicato. L’esclusione significherebbe anche il venir meno di importanti introiti finanziari e questo potrebbe significare la necessità di cessioni importanti. Tra i calciatori che più fanno gola c’è sicuramente Federico Chiesa. L’esterno ha dimostrato di essersi messo alle spalle l’infortunio e il lungo stop, così tutte le big d’Europa sono tornate a pensare a lui. Per una in particolare, l’ex Fiorentina potrebbe rappresentare una occasione inaspettata.

Calciomercato Juventus, Chiesa via: occasione Real

Descrive così l’idea Chiesa per il Real Madrid ‘fichajes.net’. Il portale spagnolo racconta della situazione che sta vivendo la Juventus con il meno 15 che complica terribilmente il suo campionato.

Dopo essere stato fermo per quasi un anno e con la voglia di non restare fuori dalla principale competizione un’altra stagione, Chiesa potrebbe essere tentato dalla possibilità di finire al Real Madrid. Il contratto con la Juve scadrà nel 2025 ma con una proposta allettante la società piemontese potrebbe anche riflettere sulla sua cessione. Il Real Madrid è pronto a provarci. Florentino Perez ama colpi ad effetto e vorrebbe regalare acquisti di spessore ad Ancelotti o a chi sarà sulla panchina delle ‘merengues’ il prossimo anno. Tra Bellingham e Mbappe, potrebbe spuntare fuori Federico Chiesa: un’occasione ‘inaspettata’ frutto del momento della Juventus che al ‘Bernabeu’ sarebbero pronti a cogliere a volo.