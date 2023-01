Inzaghi via dall’Inter: hanno già scelto il sostituto

L’Inter perde in casa contro l’Empoli e vede allontanarsi il primo posto: Inzaghi sotto accusa, i nerazzurri aspettano Simeone

La vittoria della Supercoppa è già un lontano ricordo. L’Inter ‘cancella’ la festa di San Siro, perdendo contro l’Empoli e allontanandosi dal primo posto.

I nerazzurri pagano a caro prezzo l’espulsione di Skriniar, vengono perforati in avvio di ripresa da Baldanzi e in inferiorità numerica non trovano il gol del pareggio, nonostante l’impiego in contemporanea di Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez. Sul banco degli imputati ci finisce anche Simone Inzaghi. Il tecnico è sotto accusa per alcune scelte di formazione, come Correa titolare, ma anche per alcuni cambi fatti durante il match: non ha convinto, ad esempio, la conferma della difesa a tre dopo l’espulsione di Skriniar, con l’ingresso di Bellanova proprio per Correa. Ma è in generale la gestione della squadra da parte dell’ex Lazio che sembra non andare giù, tanto che sono in molti ad invocare l’esonero con un nome già in mente per la panchina dell’Inter.

Calciomercato Inter, Inzaghi out: si aspetta Simeone

I tifosi dell’Inter scaricano Simone Inzaghi dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter. Sono tantissimi i tweet con il classico hashtag Inzaghiout: c’è chi chiede a Zhang un esonero immediato e chi lo definisce non all’altezza della panchina di una big qual è l’Inter.

La solita pioggia di critiche di quando i nerazzurri non riescono ad ottenere una vittoria che di fatto annulla quando di buono fatto appena cinque giorni fa in Arabia Saudita. La Supercoppa è un lontano ricordo e per Inzaghi arriva immediata la richiesta di esonero con il sostituto già scelto. “Simeone ti aspetto a braccia larghe” scrive un utente ed un altro è ancora più netto: “Voglio l’Inter che va a fare la guerra, voglio l’Inter di Diego Simeone“.

Ecco alcuni tweet su Inzaghi:

Inutile dare la colpa a Skriniar, a DeVrij, Bellanova o prendersela con Barella perché s'arrabbia con l'arb. Dovete mettervi in testa che Inzaghi non è adatto per una grande squadra. Non è capace di tenerla sotto la giusta tensione x tutta la stagione #Inzaghiout #InterEmpoli — Francesco (@Francesc031964) January 23, 2023

#suningout #inzaghiout il prima possibile… Dare continuità ai risultati e nn così… Nemmango 4 arriviamo problema societario. Oltre ad un allenatore incapace. Correa da panchinare come il difensore — Wikitech – Italia (@CarmineNocerin4) January 23, 2023

#Simeone ti aspetto a braccia larghe!!! #inzaghiout!!

P.s. Non mi è mai piaciuto limone, nemmeno quando vinceva, che sia chiaro. — Calogero Indelicato (@K4l0s93) January 23, 2023