Fuga dalla Juve, Vlahovic offerto a tutte le big: ha già scelto la prossima squadra

La Juventus avrebbe ricevuto e incassato il desiderio di giocare la Champions da parte di Vlahovic: i dettagli e le cifre

La penalizzazione ai danni della Juventus in campionato è una botta che ovviamente non esaurirà i suoi effetti ai meri punti di classifica. Questo ovviamente sempre in attesa che il Collegio di Garanzia del Coni si esprima sul ricorso del club bianconero, che però poi dovrà fronteggiare anche altri filoni dell’inchiesta.

Tra le prime conseguenze c’è ovviamente quella di un malcontento generale della squadra, e non potrebbe essere altrimenti, soprattutto in vista della prossima stagione. La Champions League in corso è sfumata per demeriti grosso dei giocatori e dell’allenatore, quella 2023/24 sembra un miraggio per questioni extra-campo. Il quarto posto è lontano 12 punti, la rimonta non è totalmente impossibile ma neanche tanto probabile. Ed è ovvio che senza Champions League cambiano anche le prospettive sul mercato e l’attrattività della Juventus per i suoi giocatori e quelli da acquistare. Per non parlare della possibile stangata anche da parte dell’Uefa, a prescindere dal piazzamento in campionato. I tifosi temono di perdere i propri big, da Bremer a Rabiot, Chiesa e ovviamente Dusan Vlahovic. E in Inghilterra si sta parlando tantissimo del serbo e le indiscrezioni non sono positive per il popolo juventino.

Vlahovic offerto a tutte le big d’Europa: scelta fatta anche sulla cifra

La probabilissima assenza della Juventus dalla Champions League dell’anno prossimo avrebbe portato infatti Dusan Vlahovic a meditare sull’addio immediato ai bianconeri. Il serbo vuole giocare subito a livelli top in Europa e, secondo il portale inglese ’90min.com’, l’ex Fiorentina ha già voluto far sapere alle big estere di essere pronto ad andare via.

Una volontà, si legge, che la Juventus addirittura non ostacolerebbe in quanto comprende le ambizioni di Vlahovic di giocare in Champions. Ma vorrebbe almeno i 70 milioni spesi per prenderlo dalla Fiorentina, più di 10 di bonus. E secondo quanto scrive il portale inglese, intermediari stanno appunto sondando le big estere e il classe 2000 è stato offerto in primis al Manchester United. Ma non solo, perché anche Chelsea, Arsenal, PSG e Bayern Monaco sarebbero stati informati della disponibilità del serbo.

I Red Devils lo hanno sempre apprezzato, sono a caccia di una punta importante per l’anno prossimo e può essere una pista verosimile. Difficilmente già a gennaio, anche perché lo United ha preso in prestito Weghorst. Ten Hag lo tiene d’occhio, a Manchester avrebbero disponibilità economiche molto alte con una qualificazione in Champions League che ad ora pare molto probabile. E lo stesso Vlahovic avrebbe espresso una preferenza, ovvero giocare per il manager olandese. Ma non c’è solo il serbo nel mirino dello United: Osimhen, Kane e Sesko stuzzicano parecchio. Soprattutto quest’ultimo è un profilo che piace molto a ten Hag, la cui opinione è presa in grande considerazione dalla società.