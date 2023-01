Juventus, la carta Ronaldo può costare l’esclusione dall’Europa per quattro anni: il motivo

La Juventus guarda con preoccupazione alle mosse dell’Uefa: la carta Ronaldo può costare una lunga assenza dalle coppe europee

Stasera, con l’Atalanta, inizia per la Juventus non solo un altro campionato, dovendo ripartire da una penalizzazione di 15 punti in classifica, ma anche un cammino che si annuncia lungo e tutto in salita. In cui la decisione della Corte d’Appello sul caso plusvalenze rischia di essere solo il principio.

E dire che fino a qualche giorno fa si riteneva che la manovra stipendi fosse il fronte più rischioso per i bianconeri. Per quanto concerne quel faldone, si è ancora nella fase istruttoria. E potrebbero arrivare un altro processo e altre penalizzazioni, per non parlare delle squalifiche ai giocatori coinvolti. Juventus che potrebbe poi essere ulteriormente giudicata per le plusvalenze, in merito ai ‘rapporti opachi’ con gli altri club. E al termine di tutto questo, potrebbe esserci la mazzata definitiva da parte della Uefa, con l’esclusione dalle coppe europee per violazione del Settlement Agreement. Che potrebbe dunque invalidare qualsiasi epica rimonta in classifica e addirittura annullare l’effetto benefico di una eventuale sentenza favorevole del Collegio di garanzia del Coni a cancellare il -15. Con il rischio, concreto, che l’embargo dall’Europa possa essere limitato non ad una sola stagione, ma a più anni. E la famigerata ‘carta Ronaldo‘ potrebbe costare, letteralmente, una esclusione fino a quattro anni.

Juventus, dalla Uefa può arrivare un’altra stangata: ‘ergastolo’ dalle coppe, perché c’entra la carta Ronaldo

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto sulla situazione legata al Fair Play Finanziario. Che si aggiunge alla possibile esclusione di un anno dalle coppe per ‘antisportività’, legata più strettamente al filone plusvalenze. La violazione del Settlement Agreement riguarderebbe invece la manovra stipendi e i suoi effetti.

La Juventus aveva patteggiato una multa di 3 milioni e mezzo di euro con riduzioni a rosa e mercato. Con l’obbligo però di rientrare entro tre anni. Se i conti non sono a posto, si rischia l’aumento della multa a 23 milioni e lo stop dalle coppe per un anno, tra la stagione 2024/25 e 2025/26. L’esclusione potrebbe allungarsi alla stagione 2026/27 in caso di ‘buco’ da 60 milioni. Che sarebbe la cifra della sanzione massima che la Juve rischierebbe in Italia se fossero provate irregolarità per la ‘carta Ronaldo’. L’eventuale accertamento della condotta fraudolenta, tramite la manovra stipendi, per attenuare il deficit e condizionare così il Settlement Agreement, potrebbe peggiorare ulteriormente il tutto.