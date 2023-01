Tabula rasa Juve: ne “cacciano” altri quattro

La domenica di Serie A si chiude con una gara spettacolare tra Juventus e Atalanta nella quale non sono di certo mancati gol ed emozioni. Tanti però anche gli errori: diversi bianconeri nel mirino

Fari puntati tutti su Juventus-Atalanta che ha chiuso la domenica della 19esima giornata di Serie A a suon di gol, polemiche, spettacolo e svariati errori che soprattutto sui social non sono passati sottotraccia.

Lookman, con la forte complicità di uno Szczesny impreciso ha aperto la serata dopo 5 minuti prima del pari di Di Maria su rigore e del sorpasso bianconero momentaneo con una bellissima girata di Milik. Nel secondo tempo la musica cambia subito con un doppio schiaffo dei bergamaschi che in una manciata di minuti prima pareggiano e poi si portano avanti. Di Danilo su punizione il gol del 3-3 definitivo.

Juventus-Atalanta, gol e spettacolo ma quanti errori: da Alex Sandro a Szczesny e Kostic

Soprattutto sul versante Juve non sono mancati gli errori, anche piuttosto gravi, nella serata dello Stadium. Szczesny ha aperto la partita con un intervento poco efficace in occasione del primo gol di Lookman, mentre sul secondo fallisce Danilo in uscita.

Il tris bergamasco è quindi un errore di concerto della difesa con particolare riferimento ad Alex Sandro, che perde totalmente Lookman in marcatura. Al di là degli errori sono poi diversi i calciatori juventini sottotono e sui social i tifosi bianconeri non hanno mancato di rimarcare il tutto con particolare attenzione alle prestazioni dei vari Alex Sandro, Szczesny, McKennie e Kostic:

Vi prego @juventusfc basta Alex Sandro, vi prego — emiliano cima (@emicima) January 22, 2023

Se ci mandano in B , Alex Sandro va via? quasi quasi ci conviene #jvtblive — Pruno Bizzul 🎙 (@albi_tweet) January 22, 2023

Benedetto il giorno in cui Alex Sandro lascierà la squadra — Alessandra ⚪⚫ (@AlessandraAren2) January 22, 2023

Alex Sandro è sempre il rifinitore dell’attacco avversario#jvtblive #JuveAtalanta — Paolo (@Vorlander13) January 22, 2023

I 15 punti di penalizzazione non sono un’ ingiustizia: l’ ingiustizia è avere in rosa e veder giocare Alex Sandro — CristianZ (@crishaone) January 22, 2023

Alex Sandro non lo voglio più vedere — Matteo Giangrasso (@johnfat99) January 22, 2023

#Szczesny da questa sera inchiodato in panchina! Dateci solo @MattiaPerin in campo! Qualcuno che non guarda il cielo mentre sta in campo! @juventusfc#JuventusAtalanta #Juve — Francesco Liotta Violi (@LiottaVioli) January 22, 2023

#Szczesny sommando le ultime 2 giornate fantacalcistiche rischia di non arrivare a 2 — Riccardo (@Erreti0) January 22, 2023

Non auguro nemmeno al peggior nemico i 90 minuti di McKennie#JuveAtalanta #jvtblive — capitanschettini (@Schetweet) January 22, 2023

SONO STANCA DI MCKENNIE — n (@ennevlog) January 22, 2023

Mckennie oggi sta in campo per niente#JuveAtalanta — Mark Wing (@marcolala04) January 22, 2023

McKennie ancora in campo è un mistero che non riesco veramente a capire. — and¹⁶ (@leclercbatch) January 22, 2023

Allegri, Alex Sandro, McKennie.

È vero, abbiamo falsato il campionato.

Il nostro.#JuveAtalanta #jvtblive — Jacopo Ramazzotti (@J_Ramazzotti) January 22, 2023

Kostic è cotto — Fëderico M. (@fedeju93) January 22, 2023

Kostic tornato a giocare 30 metri indietro un fantasma ovviamente. #JuveAtalanta — Massimo Merlo (@MassimoMerlo1) January 22, 2023

Ammetto che ero convinta che Kostic non ci fosse…#JuveAtalanta — Flaviana Bernardo (@Mokita30) January 22, 2023

Sono passati 6 mesi, ora possiamo dirlo: bel bidone Kostic.#JuveAtalanta — Christian De Iuliis (@chrideiuliis) January 22, 2023