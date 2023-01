“Non credo si sia pentito”. Allegri-Juventus: le parole di chi gli è vicinissimo

Giovanni Branchini, consulente di Massimiliano Allegri, ha parlato delle scelte del tecnico della Juventus, anche in seguito alla penalizzazione: le sue parole

La Juventus di Massimiliano Allegri, stasera, non è riuscita ad andare oltre il pari contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I bianconeri, reduci dalla batosta della penalizzazione, hanno disputato una prestazione di grande carattere anche senza la vittoria sulla scia delle parole del tecnico livornese in conferenza stampa alla vigilia. Allegri infatti, a poche ore dal match contro i bergamaschi, ha parlato così: “Queste cose, a noi della parte sportiva, non devono riguardarci. Dobbiamo pensare solo a lavorare, in silenzio e con un profilo basso. Partiamo dai 22 punti, che è un dato di fatto. Dobbiamo fare il massimo possibile. Sono convinto che i ragazzi faranno di tutto per ottenere il massimo e magari fare qualcosa di straordinario”.

Juventus-Allegri, le parole di Branchini

Parole di grande attaccamento dell’allenatore della Juventus che, nonostante un inizio a rilento ed ora la penalizzazione, continua ad avere la fiducia della dirigenza e sta iniziando a riscuotere consensi anche fra alcuni tifosi che lo criticavano.

In merito a questo momento della Vecchia Signora ha parlato anche Giovanni Branchini ai microfoni di ‘Sky Sport’, consulente di Massimiliano Allegri molto vicino all’allenatore dei bianconeri: “Real Madrid? Doveva solo scegliere, decidere tra loro e la Juve. Non credo, conoscendolo, si sia pentito. Ha scelto facendo delle valutazioni anche di carattere familiare, personale. Quando prendi una decisione di questo tipo, non aiuta ripensarci troppo. Bisogna andare avanti e fare il meglio possibile”. Lo storico uomo mercato di altissimo livello è tornato sull’offerta delle Merengues nei confronti di Massimiliano Allegri che ha poi scelto di sedere sulla panchina della Juventus e tornare per succedere ad Andrea Pirlo nell’estate di calciomercato del 2021.