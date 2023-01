HIGHLIGHTS | Dybala inventa, Abraham finalizza: la Roma stende in scioltezza lo Spezia

La Roma fa il suo, e al termine di una gara dominata in lungo e in largo conquista tre punti di nevralgica importanza per la propria classifica.

Senza appello. La Roma di scena al “Picco” non ha letteralmente lasciato scampo allo Spezia, dominato sin dai primi minuti. Gli uomini di Mourinho si sono imposti con un rotondo 0-2, che testimonia soltanto in parte la manifesta superiorità dei giallorossi. Dybala e compagni oltre a conquistare tre punti importantissimi, hanno anche giocato piuttosto bene, architettando interessanti trame di gioco.

Gli uomini di Gotti hanno provato a fare densità in mezzo al campo per inaridire le fonti di gioco avversarie. La Roma, paziente, ha fatto girare con fluidità il pallone per trovare lo spiraglio propizio, fino a quando un guizzo di Dybala ha creato lo spazio propizio per il tap-in di El Shaarawy, che ha insaccato il più semplice dei goal da pochi passi. In realtà i giallorossi avevano già sfiorato il goal in almeno altre tre circostanze, invocando anche un calcio di rigore per intervento dubbio ai danni di Zalewski.

Spezia-Roma, Abraham ancora on fire: il bomber di Mou ancora in goal

Nella ripresa il copione non cambia. La Roma spinge sull’acceleratore sin dalle prime battute di gioco. Dybala propizia anche il goal di Abraham, ma è il bomber inglese a fare il grosso mettendosi in proprio con un’azione strepitosa. Momento magico dell’attaccante della Roma, ritrovato sia da un punto di vista tecnico che caratteriale. Gara che poi si trascina lentamente fino al 94′, con i capitolini che non corrono particolari pericoli ed anzi si rendono nuovamente minacciosi dalle parti di Dragowski.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** 50 punti; Milan 38; Inter 37, Roma** 37; Lazio e Atalanta 34; Udinese 28**, Torino 26**; Fiorentina 23**; Juventus*, Bologna, Empoli, Monza** 22; Lecce 20**; Spezia** e Salernitana** 18; Sassuolo 17**; Verona 12**; Sampdoria 9**; Cremonese 7.

*15 punti di penalizzazione

** una partita in più