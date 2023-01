HIGHLIGHTS | La Sampdoria spreca, l’Udinese vince: finisce 0-1

La Sampdoria ha provato in diverse occasioni a segnare, ma il colpo è dell’Udinese: decisivo il gol di Ehizibue

Sampdoria e Udinese si sfidavano per il match delle 12.30 valido per la 19esima giornata di Serie A. I blucerchiati hanno dato vita a una partita vibrante, ma il gol non è arrivato nonostante le tante occasioni. A prevalere è stato, invece, l’Udinese con un gol nel finale di gara.

Va avanti, quindi, una stagione complicata per i doriani che sono in piena zona retrocessione e pur avendo migliorato la manovra e l’applicazione alla partita dopo l’arrivo di Dejan Stankovic, non sono ancora riusciti a dare la svolta al loro campionato. La partita inizia subito come doveva per i blucerchiati con tanta grinta in mezzo al campo e una spinta sulle fasce costante. L’Udinese, invece, pare un po’ in difficoltà, anche per l’assenza di uomini importanti come Roberto Pereyra e Gerard Deulofeu dal primo minuto. Il primo tempo vede anche diverse occasioni da una parte e dall’altra, anche per i friulani che vanno vicini al gol dopo una grande azione di Udogie. La rete che sblocca il tabellino, però, non arriva.

Sampdoria-Udinese si decide all’87esimo: segna Ehizibue

Nel secondo tempo, la Sampdoria si spinge in attacco alla ricerca di tre punti che sarebbero fondamentali.

Arrivano anche diverse occasioni per i padroni di casa, soprattutto con Ronaldo Vieira, Winks e Verre. Silvestri e la difesa ospite, però, blindano la porta, ma soprattutto sono tanti gli errori da parte dei blucerchiati che poi pagheranno poco dopo. Infatti, l’Udinese si fa vedere in attacco e alla fine trova il gol dopo un’azione rocambolesca e tra le proteste avversarie: decisivo il gol di Ehizibue. La classifica piange per la Sampdoria che resta a nove punti, l’Udinese, invece, torna alla vittoria. A breve arriveranno gli highlights della partita.

SAMPDORIA-UDINESE 0-1 (87′ Ehizibue)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli** 50 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 28**, Torino 26**; Fiorentina 23**; Juventus*, Bologna ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia e Salernitana** 18; Sassuolo 16; Verona** 12; Sampdoria 9**; Cremonese 7

*15 punti di penalizzazione

** una partita in più