DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude la domenica della diciannovesima giornata del campionato di Serie A col match Champions tra la Juventus e l’Atalanta

Entrambe reduci dal passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia, Juventus e Atalanta si sfidano per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A: è il match che chiude la domenica di questo turno.

I bianconeri di Massimiliano Allegri che, come detto, hanno battuto il Monza di Palladino giovedì scorso grazie ad un magia di Federico Chiesa, arrivano all’appuntamento dopo la batosta subita al ‘Maradona’ contro la capolista Napoli di Luciano Spalletti: 5-1 il risultato finale per i campani, gol della bandiera realizzato da Angel Di Maria. Di contro, i nerazzurri dell’ex Gian Piero Gasperini, si presentano in Piemonte forti del rotondo 8-2 rifilato alla Salernitana in campionato e dal 5-2 contro lo Spezia di Coppa Italia: una macchina da gol che spaventa gli avversari e fa sognare i propri tifosi. Una sfida che vale un pezzetto di Champions League con le due squadre che sono distanziate da soli tre punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Hojlund, Lookman. All. Gasperini.

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 50 punti; Milan** 38; Inter** e Roma 37; Lazio** e Atalanta** 34; Udinese 28, Torino 26; Fiorentina 23; Juventus*, Bologna**, Monza ed Empoli** 22; Lecce 20; Spezia e Salernitana 18; Sassuolo 17; Verona 12; Sampdoria 9; Cremonese** 7.

*15 punti di penalizzazione ** una partita in meno