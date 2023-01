Subito un vice Giroud per il Milan: “C’è una sola possibilità”

Il Milan deve uscire dalla crisi e, per farlo, potrebbe essere necessario un colpo in attacco: ecco l’unico nome per affiancare Giroud

La pesante sconfitta subita dal Milan contro l’Inter in Supercoppa italiana e questo difficoltoso inizio di 2023 hanno messo in luce una lacuna presente nella rosa di Pioli: una vera alternativa di Olivier Giroud non c’è.

Zlatan Ibrahimovic, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, continua a lavorare per rientrare in vista della Champions League, ma le sue condizioni fisiche non possono dare garanzie ai rossoneri. Origi e Rebic, invece, sembrano portarsi dietro lo stesso problema: i gol segnati sono troppo pochi per essere considerati delle alternative concrete al francese. E, così, potrebbe essere necessario un intervento sul mercato: un nome ci sarebbe anche.

Jacobelli indica la strada al Milan: “Marcus Thuram è l’unica possibilità”

Sono giorni di discussioni intorno al Milan, la squadra campione d’Italia che sembra essere entrata ora in una crisi di identità e certezze. Oltre alla difesa troppo permeabile, anche l’attacco ha smesso di essere incidente.

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, Xavier Jacobelli ha analizzato la situazione dei rossoneri: “La prima impellente esigenza del Milan è registrare la difesa. 9 gol subiti nell’arco delle partite disputate nel mese di gennaio sono un campanello d’allarme. Soprattutto per l’evidente calo di forma di alcuni pilastri dello scudetto, su tutti Tomori“. A non convincere il direttore, oltre alla retroguardia, è il reparto offensivo e una soluzione potrebbe essere presente sul mercato.

Jacobelli, infatti, ha aggiunto: “È evidente che questa squadra, se ne avesse la possibilità dal punto di vista del bilancio, entro la fine del mercato dovrebbe trovare un attaccante capace di condividere il peso del reparto offensivo con Giroud. Ibra dovrebbe tornare a metà febbraio, mentre né Rebic né Origi possono garantire un numero di gol sufficiente a Pioli. Trovare una punta da Milan quando mancano 11 giorni alla chiusura del mercato è un’impresa alquanto ardua. Credo che l’unica possibilità aperta sia quella di Marcus Thuram, che va in scadenza il prossimo 30 giugno con il Borussia Monchengladbach. Ma penso anche che il primo problema da risolvere per Pioli sia ora psicologico”. Ritrovare certezze e, magari, un nuovo attaccante: la ripresa del Milan può passare da qui.