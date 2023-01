Sì al Manchester United: così cambia il futuro di Vlahovic

L’attaccante della Juventus potrebbe volare in Inghilterra: un addio a fine stagione non può certo essere escluso. Ecco dove può finire

Il calciomercato di gennaio rischia di chiudersi senza colpi da parte dei grandi club di Serie A. Lo scorso anno le emozioni arrivarono grazie soprattutto all’acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus.

Oggi i bianconeri hanno chiaramente altro a cui pensare. Aspettarsi un arrivo in questi giorni appare davvero complicato. Dopo la sentenza della Corte d’Appello Federale, la squadra di Massimiliano Allegri, che stasera sarà chiamata a sfidare l’Atalanta, è scivolata al decimo posto, a ben 12 punti dalla zona Champions League. Capire come andrà a finire la stagione, tra ricorsi e nuovi processi, appare davvero complicato ma è evidente che i bianconeri potrebbero ritrovarsi a vivere una nuova rivoluzione.

Il futuro dei grandi giocatori è sempre più in bilico e tra i primi a poter lasciare Torino c’è certamente Dusan Vlahovic. Il serbo, ex Fiorentina, sta vivendo una stagione complicata per via della pubalgia, ma le sue qualità non sono certo in discussione. L’attaccante, che continua ad avere una valutazione sui 100 milioni di euro, potrebbe trasferirsi in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Vlahovic verso Londra

La Premier League, che ha dimostrato di non farsi troppi problemi nel mettere sul piatto offerte da capogiro, può presto tornare a farsi sotto. L’Arsenal, ad esempio, non lo ha mai dimenticato ma è soprattutto il Tottenham, che potrebbe decidere di andare all-in su Vlahovic. A prescindere dal futuro di Antonio Conte, che in questi giorni si sta allontanando sempre più da Londra, gli Spurs potrebbero trovarsi nella posizione di dover acquistare un nuovo attaccante.

Dall’Inghilterra, infatti, giungono notizie importanti relative al centravanti della Nazionale, Kane: secondo il ‘Daily Mail’ il bomber sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils avrebbero già ottenuto il via libera da parte del giocatore, intenzionato a sposare un nuovo progetto. Visto il contratto in scadenza nel 2024, l’addio al club londinese dell’attaccante appare inevitabile e un suo cambio di maglia potrebbe influenzare il futuro anche di Vlahovic. Il serbo così, potrebbe, davvero, diventare una priorità per il Tottenham.