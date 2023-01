Filo diretto Juve-Inter: Dumfries rovina i piani di Allegri

Calciomercato Juventus, filo diretto con l’Inter: il blitz che può aprire scenari a sorpresa da un momento all’altro.

Un ruolo importante nel corso delle prossime sessioni di calciomercato sarà inevitabilmente giocato da quegli innesti sulle corsie esterne da tempo opzionati da diversi addetti ai lavori. Ne sanno qualcosa l’Inter e la Juventus, alla ricerca di innesti importanti con cui puntellare le fasce.

Alla luce delle ben note vicende extra-campo, i bianconeri saranno costretti a fare di necessità virtù. Se sull’out mancino il nome più caldo è quello di Grimaldo, legato al Benfica da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato, per la fascia destra sono diversi i nomi opzionati dalla “Vecchia Signora”. Il sogno irrealizzabile si chiama Dalot, ma anche gli altri obiettivi, o per un motivo per un altro, sono sostanzialmente utopistici. Mettere le mani su Fresneda o Malo Gusto, ad esempio, sta diventando sempre più difficile con il passare delle ore, anche perché la concorrenza è sempre più folta.

Calciomercato Juventus, il Chelsea a fari spenti su Malo Gusto: intreccio con Dumfries

Proprio sulla questione legata a Malo Gusto trapelano interessanti novità. Secondo quanto riferito da 90 min.com, infatti, il terzino destro di proprietà del Lione continua a far gola anche al Chelsea. I Blues, però, entrerebbero nell’ordine di idee di affondare il colpo per il francese solo nel caso in cui non riuscissero a mettere le mani su Denzel Dumfries, considerato il primo vero obiettivo da perseguire.

L’Inter al momento non ha aperto le porte alla cessione dell’olandese. O meglio, ha giudicato insufficienti le varie proposte ricevute. I nerazzurri valutano Dumfries 45-50 milioni di euro e non sono affatto disposti a fare sconti. Cifra importante, ma chiaramente non proibitiva per il Chelsea, che ha dimostrato anche in questa finestra di mercato di avere una forza economica dirompente. Un assalto sventato per Dumfries ed un blitz a sorpresa per Malo Gusto – sondato anche dal Bayern Monaco nelle scorse settimane – rappresenterebbe un vero e proprio incubo per la Juventus, a cui continua ad essere accostato anche il profilo di Maehle. Staremo a vedere quello che succederà.