Modric in Serie A, stavolta si può fare

Luka Modric potrebbe lasciare il Real Madrid e finire la sua carriera in Serie A: lo scenario ora diventa possibile

Periodo nero per il Real Madrid. Dopo aver perso la Supercoppa, in maniera netta, contro il Barcellona, i blancos devono ora rimontare tre punti agli stessi blaugrana in classifica nella Liga.

Una situazione che mette Carlo Ancelotti nel mirino della critica, mettendone in dubbio la sua conferma alla guida della squadra spagnola il prossimo anno. Ma il tecnico di Reggiolo non è l’unico ad essere in bilico al ‘Bernabeu’. Nella rosa del Real ci sono diversi calciatori in scadenza di contratto, tra i quali anche senatori come Kroos e Modrid. Proprio il croato sembra essere sul punto di mettere fine alla sua esperienza pluriennale a Madrid. Una scelta dettata anche dagli ultimi avvenimenti: prestazioni non positive dalla ripresa post-Mondiale e la mancata convocazione per la sfida di coppa del Re contro il Villarreal.

Proprio questa esclusione, stando a quanto riferisce ‘diariogol.com’, non sarebbe andata giù al calciatore, che inizia a pensare di non poter essere più utile alla causa, valutando l’addio. Verso dove? C’è anche la Serie A tra le possibili destinazioni con un club su tutti pronto a portarlo in Italia.

Calciomercato, Modric all’Inter: lo scenario

Stando allo stesso portale, infatti, è l’Inter ad essere interessata al centrocampista croato. Trentasette anni, Modric ha comunque le qualità per fare ancora la differenza nel nostro campionato.

Questo starebbe spingendo l’Inter a valutare il suo arrivo a parametro zero la prossima estate, quando terminerà il contratto con il Real Madrid. Uno scenario che tenta Marotta e Ausilio, ma che non sarebbe facile da realizzare. Oltre all’Inter, infatti, sulle tracce di Modric ci sarebbe anche il Newcastle, attualmente in piena corsa per un posto in Champions League. Se i bianconeri dovessero finire tra le prime quattro in Premier League, potrebbero rappresentare un ostacolo difficile da superare. Intanto l’idea è sul tavolo: Modric in Serie A con la maglia dell’Inter per l’ultimo ‘ballo’.