Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 21 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 21 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La notizia che tiene banco su tutti i quotidiani nostrani è ovviamente quella della clamorosa penalizzazione della Juventus. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con “Juve stangata: -15“. Nel frattempo, l’Inter si prepara a salutare Skriniar: “Skriniar ai saluti, può partire subito. Inter, nel mirino Smalling e Scalvini“.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola “Juve -15: asfaltata” per commentare la decisione della Corte d’Appello federale, con la fortissima penalizzazione in classifica per i bianconeri, ora decimi. In basso, spazio al mercato, con scenari altrettanto clamorosi: “Skriniar al Psg già a gennaio?” e “Zaniolo rompe con la Roma“.

‘Tuttosport’, dall’ottica bianconera, titola con “Roba da matti” e “Juve -15: ingiustizia è fatta!“. In prima pagina, tutti i dirigenti coinvolti, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, con le squalifiche loro comminate. Sul mercato: “Strappo Zaniolo. E Skriniar scarica l’Inter: va al Psg“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 21 gennaio 2023

Vicende particolari che tengono banco anche in Spagna, dove Dani Alves è stato arrestato per presunta violenza sessuale: “A prision“, è il titolo di ‘As’, con la foto in prima pagina del giocatore brasiliano.

‘Mirror’, in Inghilterra, apre invece con il big match di giornata in Premier League tra Arsenal e Manchester United che può contare molto nella corsa al titolo: “Guns for higher“.