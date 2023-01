Caos Juventus, ora è ‘giallo’ Paratici: furia Tottenham

La sentenza contro la Juventus e i suoi ex dirigenti ha ripercussioni non solo sui bianconeri: il Tottenham chiede chiarimenti per Paratici

Mano pesante, anzi pesantissima, da parte della Corte d’Appello federale nei confronti della Juventus, probabilmente molto di più di quanto sarebbe stato preventivabile alla vigilia. I bianconeri escono dal dibattimento di ieri con una sentenza che li lascia con le ossa rotte, sconvolgendo il loro presente e il loro futuro non solo prossimo, ma forse anche a lungo termine.

La sensazione è che la penalizzazione di ben 15 punti in classifica decretata per il caso plusvalenze possa essere soltanto l’inizio di una autentica slavina. Vero, la Juventus attenderà le motivazioni e farà certamente ricorso al Collegio di garanzia del Coni per ottenere l’annullamento della sentenza per vizi procedurali e di forma. Ma intanto, da questa partita restano ancora fuori, per ora, la questione manovra stipendi, che potrebbe generare un altro processo e altre conseguenze, ed eventuali decisioni della Uefa in merito al destino del club che potrebbe dunque rimanere tagliato fuori in maniera ufficiale e definitiva dalle coppe europee, al di là di una eventuale rimonta, molto difficile, in campionato. Situazione i cui effetti sono ancora da dispiegarsi fino in fondo. E che hanno ripercussioni non soltanto sull’ambiente bianconero. Oltre alla penalizzazione sono arrivate infatti, come noto, anche le condanne per gli ex dirigenti bianconeri. Tra cui anche Fabio Paratici, oggi dirigente del Tottenham.

Juventus stangata, condanna anche per Paratici: a Londra non la prendono bene

Ed è una condanna particolarmente pesante, quella per colui che viene ritenuto l’artefice principale di un ‘sistema’ atto ad alterare il mercato e la regolare competizione sportiva. Paratici riceve una inibizione di due anni e sei mesi, un piccolo ‘ergastolo’ calcistico. E adesso, a Londra chiedono chiarezza.

Nella sentenza, si legge della richiesta a Uefa e Fifa di estendere ai loro ambiti le condanne. Dunque, il Tottenham attende di capire se il proprio dirigente potrà effettivamente svolgere le sue mansioni sul mercato oppure no. Dalla ricostruzione del ‘Telegraph’, pur non essendoci state comunicazioni ufficiali del club, trapela dall’interno degli Spurs un certo nervosismo. Condiviso dai numerosi tifosi della squadra che sui social si sono scatenati chiedendo la cacciata immediata di Paratici e criticando la società: “Dovevamo saperlo”, “Siamo una barzelletta” e altri commenti di questo genere. Con qualcuno che teme anche ripercussioni a propria volta per il club. Ecco alcuni messaggi su Twitter:

For once, you have got me. Paratici should have been sacked on the spot last night. Levy needs to shift him immediately — ronney dot (@troyvegas58) January 21, 2023

@SpursOfficial anything from Levy yet on the Paratici situation or the fact Levy has allowed #THFC name to be dragged through the dirt? Time to go. #LevyOut — GH 💙 (@grafinoz) January 21, 2023

The whole Paratici thing is fucking awful. Spurs are a complete bin fire. Get rid of the lot of them – him, Conte, the lot. Start again. — Jenny O (@MsYellowHat) January 21, 2023

Absolute clown show mate. It’s going to be interesting seeing what happens with Paratici and what the ramifications of that are with Conte. Then Kane etc. horrible time to be a Spurs fan. — Glassy (@Glassinho) January 21, 2023

They would've know all about the Paratici stuff long ago so shouldve lined deals up for early January. The way we operate is an absolute joke. — DJ WiZ (@BenSillett) January 21, 2023