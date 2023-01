L’indizio che inchioda la Juventus: “Subito fuori anche dall’Europa League”

Batosta sulla Juventus con super penalizzazione e non è finita: i bianconeri potrebbero essere esclusi subito dall’Europa League, l’indizio

Una stangata vera e propria, che forse nessuno avrebbe immaginato. La Corte d’Appello federale è intervenuta in maniera pesantissima, penalizzando di 15 punti in classifica la Juventus in merito alla riapertura del caso plusvalenze.

Una sanzione andata addirittura ben oltre le richieste del procuratore federale Chinè, che aveva chiesto un segno meno di 9 punti. Si attendono adesso le motivazioni della sentenza, su cui sarà scontato il ricorso da parte del club bianconero al Collegio di garanzia del Coni. Juventus che nel frattempo, sperando nell’annullamento della sentenza, si troverà a rincorrere in classifica con una parete verticale da scalare per risalire verso le prime posizioni (oggi è al decimo posto, a quota 22, lontanissima dalla zona Champions ma non solo). Ma potrebbe non essere finita qui. C’è ancora da esperire il filone sulla manovra stipendi, che in un primo momento sembrava quello su cui il club potesse rischiare maggiormente. E attenzione, naturalmente, anche a possibili interventi da parte dell’Uefa. Proprio da questo versante, potrebbero arrivare presto altri duri colpi alla società piemontese e ci sarebbe già un elemento assai indicativo nella sentenza di ieri.

Juventus, altra stangata in arrivo: “L’Uefa può intervenire subito”

Dell’argomento, ha parlato a ‘Radio Radio’ Tony Damascelli, direttore de ‘Il Giornale’. Il giornalista ha evidenziato un particolare aspetto, rispetto a quanto accaduto ieri, che potrebbe far pensare a un intervento rapido e particolarmente incisivo dell’organo del calcio europeo contro la Juventus.

“Entriamo adesso nel campo delle supposizioni, ma ci sono scenari da considerare che potrebbero essere anche più pesanti per la Juventus – ha spiegato – C’è innanzitutto ancora un altro processo, quello sulla manovra stipendi, da cui potrebbero arrivare altre conseguenze per i bianconeri. E c’è l’indizio sull’estensione all’ambito Uefa e Fifa delle sanzioni ai dirigenti, che ci fa pensare che anche l’Uefa possa intervenire in maniera pesante escludendo la squadra dall’Europa League. Non sappiamo se possano esserci tempi e presupposti per una decisione del genere, ma è una ipotesi da considerare. Vedremo cosa succederà adesso”.