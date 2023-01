Juve-Atalanta, niente big match: è UFFICIALE

Juventus-Atalanta, niente da fare, salta il big match: la decisione è ufficiale

Niente da fare. Il big match di domani sera in programma all’Allianz di Torino tra Juventus ed Atalanta sarà senza uno dei protagonisti più attesi.

Le brutte sensazioni erano arrivate già dopo la sfida di Coppa Italia, quando Gasperini aveva già annunciato che le condizioni di Duvan Zapata destavano qualche preoccupazione. Preoccupazioni che si sono rivelate veritiere, perché il colombiano non sarà quindi della partita. Vero che i nerazzurri potranno contare su un Hojlund in ottima forma, ma l’assenza del colombiano rischia di essere un peso.

Juve-Atalanta, niente da fare: Zapata non convocato

Non solo Zapata però. Gasperini non potrà contare neppure su Koopmeiners, squalificato e su Zappacosta, anche lui infortunatosi in settimana. Ci sarà invece Scalvini, anche lui uscito prematuramente nel corso dell’impegno infrasettimanale contro lo Spezia.

Il difensore è infatti riuscito a rientrare nell’elenco dei 22 convocati del tecnico di Grugliasco. Difficile però che possa partire titolare visto il recente infortunio. Zapata invece potrebbe rientrare a disposizione contro la Sampdoria. Nonostante questo, la gara si preannuncia certamente interessante. I nerazzurri sono in un ottimo momento di forma, mentre i bianconeri sono chiamati a dare risposta in campo dopo la sentenza della Corte d’Appello Federale che ha penalizzato la squadra di 15 punti, relegandola al decimo posto in classifica.

Questi i convocati di Gasperini:

Boga, Demiral, Djimsiti, Ederson, de Roon, Hateboer, Hojlund, Muriel, Lookman, Maehle, Musso, Okoli, Palomino, Pasalic, Rossi, Ruggeri, Zortea, Toloi, Soppy, Scalvini, Sportiello, Vorlicky.