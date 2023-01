DIRETTA Serie A, Fiorentina-Torino 0-1: Milenkovic ci prova, palla fuori! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano ed il Torino di Juric in tempo reale

La Fiorentina riceve il Torino a Firenze nel terzo anticipo del sabato valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 23 punti che sarà diretta dall’arbitro Dionisi della sezione de L’Aquila.

Da un lato i viola di Vincenzo Italiano, reduci dalla sconfitta contro la Roma e privi dello squalificato Dodò, vogliono tornare a vincere per scavalcare almeno momentaneamente all’ottavo posto l’Udinese, impegnata domani nel lunch match contro la Sampdoria. Dall’altro i granata di Ivan Juric, che vengono a loro volta dal ko casalingo contro lo Spezia, vanno a caccia della prima vittoria del 2023 in campionato, dopo quella a sorpresa ottenuta ai supplementari sul Milan in Coppa Italia. Curiosamente, tra undici giorni le due squadre si troveranno di nuovo una contro l’altra su questo stesso campo proprio per i quarti di finale della competizione nazionale. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra Fiorentina e Torino in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikone, Bonaventura, Saponara; Kouame. All. Italiano

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Adopo, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Seck. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli** 50 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 25; Torino e Fiorentina 23; Juventus*, Bologna ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia e Salernitana** 18; Sassuolo 16; Verona** 12; Sampdoria 9; Cremonese 7

*15 punti di penalizzazione

** una partita in più