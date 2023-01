“Via dalla Juve entro una settimana”: Chiesa ha già una nuova squadra

La penalizzazione per la Juventus apre scenari di calciomercato non favorevoli ai bianconeri: c’è subito la sentenza su Chiesa

Un terremoto con ancora diverse scosse di assestamento da sopportare. Per la Juventus questo rappresenta la sentenza della Corte di Appello Federale: quindici punti di penalizzazione e la qualificazione Champions che diventa un miraggio.

Ovvio che tutto ciò, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ma anche degli altri procedimenti che coinvolgono i bianconeri, abbia conseguenze sui piani futuri della società. Si prospetta una estate incandescente per i dirigenti juventini che saranno costretti a fare di necessità virtù. Non partecipare alla Champions ha conseguenze drastiche sul bilancio di qualsiasi società e per la Juve potrebbe rendersi necessaria qualche cessione eccellente.

Proprio su questo, appena uscita la sentenza, si è già acceso il dibattito ed è stato Federico Chiesa l’uomo su cui si sono puntati i riflettori. L’esterno, tornato al gol in coppa Italia contro il Monza, è richiesto un po’ da tutti. Barcellona, Real, City, Arsenal, ma anche Inter e Milan.

Calciomercato Juventus, Chiesa subito via: social impazziti

Sono i social a tirare la volata alla cessione di Federico Chiesa da parte della Juventus dopo la penalizzazione di quindici punti. Con la prospettiva di almeno un anno senza Champions i bianconeri potrebbero essere costretti a vendere e il calciatore che stuzzica di più la fantasia è proprio l’esterno ex Fiorentina.

C’è chi lo sogna al Milan, magari in coppia con Vlahovic, chi lo chiede a Barcellona e Real Madrid, ma è soprattutto la Premier (ancora una volta) a dominare. Le squadre inglesi possono permettersi investimenti importanti e un calciatore come Chiesa non può non far gola. Ecco allora i tifosi dell’Arsenal e del Chelsea invocarlo a gran voce ma c’è anche chi lo vede via dalla Juventus in una settimana: “Deve essere al Manchester City entro la fine della prossima settimana se sono un club serio”. Qualcuno a Torino non sarà d’accordo ma intanto la caccia a Chiesa, almeno sui social, è già partita.

Ecco alcuni tweet:

Sell Ferran and buy chiesa from Juve @JoanLaportaFCB — DJ (@iBatsy_) January 20, 2023

Penso che la cessione di Dusan e Chiesa sia inevitabile in ogni caso — Antonio Rossi (@rossia687) January 20, 2023

Chiesa should be in the Sky Blue of Manchester by the end of next week if we are a serious club. He'd hit 20 G/A in the Prem at City — BoyzInBlue (@BernardoControl) January 20, 2023

Madrid should go for Chiesa or sun now that Juve basically gone — myteachersaidthenword (@LilJacmel) January 20, 2023

@acmilan Paolo vogliamo Chiesa e Vlahovic, grazie. — E (@DevilDollmusic) January 20, 2023

CHIESA TO BARCA!!!! — Dr.Joe (@DrJoe101) January 20, 2023

Chiesa to Real Madrid. Forget Mbappe. Our right side would be settled for the next 8-10 years. pic.twitter.com/p7dyUUjztf — BellFootball (@BellFutbol) January 20, 2023

Bring us chiesa with Juve in the mud Todd. Mudryk LW chiesa RW is the dream for pacy directness — . (@MasonMount19i) January 20, 2023

La propagande Chiesa au Real Madrid est officiellement lancée ! — TızTαz👀 (@TazEtMoi) January 20, 2023