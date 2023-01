Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 20 gennaio 2023

Prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ divisa tra Juventus e Milan. La squadra bianconera torna subito a vincere dopo il crollo di Napoli. Battuto il Monza di Palladino in Coppa Italia grazie alla prodezza di Federico Chiesa. Ottime notizie per Allegri in vista della seconda parte di stagione: il gioiello bianconero è finalmente ritrovato. In casa Milan, invece, ci si interroga sulla crisi di gioco e soprattutto risultati. Tutti sotto esame, serve la svolta immediata per non compromettere la stagione.

L’apertura del ‘Corriere dello Sport’ è dedicata al successo della Juve in Coppa Italia nel segno di Chiesa. In taglio alto spazio al Napoli capolista di Luciano Spalletti. Pronto Elmas in caso di forfait di Kvara, sulla destra pronto Lozano. “Lucio cambia le ali”, titolo il quotidiano.

Infine, ‘Tuttosport’ dedica la propria prima pagina odierna a Federico Chiesa, titolando “Fede enorme”. Il super gol del bianconero, per una rete ritrovata dopo oltre un anno, riaccende la Juventus e fa sognare i tifosi. In attesa dei rientri, ormai imminenti, di Pogba e Vlahovic. Sfogo di Conte in casa Tottenham: il tecnico italiano avrebbe nuovamente voglia di casa.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 20 gennaio 2023

Occhi anche sulla rassegna stampa estera e sulle aperture dei principali quotidiani sportivi.

L’apertura del ‘Mundo Deportivo’, in Spagna, è dedicata alla goleada del Barcellona in Coppa del Re. 5-0 dei blaugrana contro il Ceuta, vince anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in rimonta, sul campo del Villarreal. Infine, in Inghilterra la prima pagina del ‘Mirror’ è per la rimonta del Manchester City in Premier League: battuto il Tottenham di Conte per 4-2.