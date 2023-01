Verso l’Atalanta, ansia in casa Juventus: come sta Rabiot

Adrien Rabiot è un uomo fondamentale per il centrocampo di Massimiliano Allegri. La Juventus è in ansia per le sue condizioni in vista dell’Atalanta

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Un proverbio buono per tanti e che in questo caso potrebbe calzare a pennello con il momento della Juventus.

In queste ore, vi stiamo raccontando di tutto ciò che sta succedendo a livello giudiziario, il processo della FIGC e l’udienza in cui sono stati chiesti nove punti di penalizzazione per la stagione in corso. Ancora non sappiamo come finirà la vicenda, ma siamo sicuri che il campo andrà avanti e anche lì sono arrivate diverse certezze con cui fare i conti per il club bianconero negli ultimi giorni. Infatti, prima c’è stata la dura sconfitta contro il Napoli che ha allontanato forse definitivamente le ambizioni scudetto della Vecchia Signora. Gli uomini di Massimiliano Allegri, però, ha subito risposto presente contro il Monza in Coppa Italia, qualificandosi per i quarti di finale. E non era ancora scontato visto quanto capitato a Napoli e Milan, ma anche all’Inter. Nella giornata di domenica, però, i bianconeri sfideranno l’Atalanta in un match fondamentale per le ambizioni europee e il tecnico livornese potrebbe dover fare a meno di un uomo per lui fondamentale.

Fastidio muscolare per Rabiot: come sta in vista dell’Atalanta

Il fastidio al retto femorale non lascia in pace Adrien Rabiot, anche alle porte di una partita decisiva come quella contro i bergamaschi.

Il centrocampista ex PSG è stato tenuto a riposto contro il Monza e resta da valutare. Oggi il francese ha svolto un lavoro differenziato sul campo: domani e nelle rifinitura di domenica si valuterà se sarà a disposizione per la partita contro l’Atalanta. Nel caso in cui il titolarissimo non dovesse farcela, Allegri ha già pronte le alternative: la prima potrebbe essere una nuova opportunità per Leandro Paredes con Manuel Locatelli nel ruolo di mezzala. Anche Fagioli e Miretti vanno tenuti di considerazione.